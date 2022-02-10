NBA／衛少能否保住湖人飯碗 美媒：關鍵在於詹皇看法

湖人開季以來經常遊走在懸崖邊，即便擁有豪華陣容「三巨頭」組合，卻遲遲未繳出亮眼成績。今日以2分之差敗給正在重建的拓荒者，令不少球迷對於湖人未來感到堪憂。多家媒體則爆料，湖人高層對目前陣容毫無信心，正積極尋求補強方法，其中詹皇(LeBron James)被認為將是多場戰犯衛少(Russell Westbrook)未來交易動向的一大關鍵。

表現低迷的湖人隊，近兩戰先遭衛冕軍公鹿爆打一波，在今日又不敵大換血的拓荒者，勝率跌破五成，以26勝30敗位居西區第九，與開季前被視為奪冠熱門隊伍相比，目前窘況令人不勝唏噓。感覺到危機意識的內部高層也向球隊施壓，希望他們能盡速做出調整。

不過《The Athletic》記者指出，雖然整體團隊已對目前陣容喪失信心，但在交易截止前湖人可能不會再出現大動作，因為他們或許會等到休賽季期間，將2029年首輪選秀權擺上交易桌，已尋求更有潛能的王牌球星。此預測也意味，賽季期間不斷被高喊送走的衛少，還有機會留在湖人雪恥。

對於衛少交易案詹姆斯也提及，「無論有沒有他，目前球隊狀況就是很糟，感覺眼前像被一團霧壟罩著。只能靜待交易期限後的結果，我只希望一切的決定能幫助球隊變好。」不過《Bleacher Report》記者Eric Pincus則指出，衛斯特布魯克交易一事全取決於詹皇的看法，「湖人不太可能在交易限前將衛少送去巫師，除非詹皇認為「牆哥」沃爾（John Wall）更加適合球隊。」否則湖人並不會輕易交出衛少。