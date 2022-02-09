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NBA／遭莫里斯犯規後重摔 莫蘭特喊不擔心

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
莫蘭特今日比賽中遭快艇隊前鋒莫里斯（左）犯規後背部重摔著地，所幸沒有大礙，單場攻下30分 美聯社
莫蘭特今日比賽中遭快艇隊前鋒莫里斯（左）犯規後背部重摔著地，所幸沒有大礙，單場攻下30分 美聯社

灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）本季人氣、話題都飆升，今天遭快艇隊前鋒莫里斯（Marcus Morris Sr.）犯規後背部重摔著地，所幸沒有大礙，單場攻下30分，率隊以135：109大勝，莫里斯則遭判2級惡意犯規驅逐出場。

意外發生在第三節4分22秒，快攻的莫蘭特一條龍切入禁區，莫里斯試圖阻擋，封阻過程中卻掃到莫蘭特上半身，讓已經起飛打算爆扣的莫蘭特重心不穩跌落。

莫蘭特背部著地後先深呼吸、雙手抱頭，之後在隊友幫助下起身。裁判在檢視影片後，將莫里斯的犯規升級成2級惡意犯規，讓他出賽時間停在22分鐘，留下3分、4籃板和3助攻成績。

全場轟下30分、7籃板的莫蘭特，賽後被問到這次犯規沒有著墨太多，他說：「我沒太擔心，事實上我和莫里斯兄弟關係不錯。」

莫蘭特的灰熊隊友傑克森（Jaren Jackson Jr.）則提到，當下自己比較擔心後續發生其他衝突，所幸沒有發生任何事，攻下26分的他說：「我也不擔心莫蘭特，他是個堅強的人。」

灰熊教頭簡金斯（Taylor Jenkins）認為，莫里斯動作太危險，裁判升級判決是明智之舉。

莫蘭特 灰熊 快艇

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