NBA／對雷霆球迷喊「這是我的地盤」 湯普森賽後卻不承認

勇士昨日前往奧克拉荷馬踢館,浪花兄弟繳出好表現,其中湯普森(Klay Thompson)在關鍵時刻命中一記三分彈穩定軍心,迫使雷霆立即喊出暫停,此時鏡頭拍到湯普森對主場球迷大喊「這裡是我的地盤!」

湯普森此役15投6中攻下21分,柯瑞繳出18分、10助攻、9籃板的準大三元成績,助球隊以110比98擊敗雷霆,拿下近期一波9連勝,這也是他們自2019年1月拿下11連勝後,拉出最長的一波連勝紀錄。

勇士在第3節曾領先多達16分,甚至在比賽剩下4分多鐘時還保有13分差優勢,但雷霆一波8比0攻勢反撲將分差縮小至5分,此時湯普森在柯瑞助攻下連續命中三分,幫助球隊奠定勝基,柯瑞也在終場前33秒再投進一記三分球,順利帶走勝利。

鏡頭有拍到湯普森投進三分後的激動神情,並用手指向地板喊「這裡是我的地盤!」雖然賽後湯普森說不記得自己有做過這件事,表示自己頓時「斷片」想不起來,但球迷可都沒忘就在同一球場湯普森寫下的神奇G6。

當時湯普森全場飆進11記三分球狂轟41分,聯手拿下31分的Stephen Curry,帶領勇士以108比101逆轉雷霆,將系列賽逼入第七戰,最終完成逆襲闖進決賽。

儘管如此,湯普森還是堅持自己沒有想太多,「沒有啦,那是好久以前的事了,雖然那對我來說是很珍貴的回憶,但那個球季最後沒有得到想要的結果(指總冠軍),讓人很心痛。2016年雖然我們完成了從沒有人做到過的事,但那是很艱辛的一年,當然也會想到那些事。」

Klay told OKC "This is my house" after his late-game 3-pointer 👌 pic.twitter.com/gsGRWZUp3j