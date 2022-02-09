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NBA／對雷霆球迷喊「這是我的地盤」 湯普森賽後卻不承認

聯合新聞網 / 綜合報導
湯普森在關鍵時刻命中一記三分彈穩定軍心，並對雷霆球迷大喊「這裡是我的地盤！」 美聯社
湯普森在關鍵時刻命中一記三分彈穩定軍心，並對雷霆球迷大喊「這裡是我的地盤！」 美聯社

勇士昨日前往奧克拉荷馬踢館，浪花兄弟繳出好表現，其中湯普森（Klay Thompson）在關鍵時刻命中一記三分彈穩定軍心，迫使雷霆立即喊出暫停，此時鏡頭拍到湯普森對主場球迷大喊「這裡是我的地盤！」

湯普森此役15投6中攻下21分，柯瑞繳出18分、10助攻、9籃板的準大三元成績，助球隊以110比98擊敗雷霆，拿下近期一波9連勝，這也是他們自2019年1月拿下11連勝後，拉出最長的一波連勝紀錄。

勇士在第3節曾領先多達16分，甚至在比賽剩下4分多鐘時還保有13分差優勢，但雷霆一波8比0攻勢反撲將分差縮小至5分，此時湯普森在柯瑞助攻下連續命中三分，幫助球隊奠定勝基，柯瑞也在終場前33秒再投進一記三分球，順利帶走勝利。

鏡頭有拍到湯普森投進三分後的激動神情，並用手指向地板喊「這裡是我的地盤！」雖然賽後湯普森說不記得自己有做過這件事，表示自己頓時「斷片」想不起來，但球迷可都沒忘就在同一球場湯普森寫下的神奇G6。

當時湯普森全場飆進11記三分球狂轟41分，聯手拿下31分的Stephen Curry，帶領勇士以108比101逆轉雷霆，將系列賽逼入第七戰，最終完成逆襲闖進決賽。

儘管如此，湯普森還是堅持自己沒有想太多，「沒有啦，那是好久以前的事了，雖然那對我來說是很珍貴的回憶，但那個球季最後沒有得到想要的結果(指總冠軍)，讓人很心痛。2016年雖然我們完成了從沒有人做到過的事，但那是很艱辛的一年，當然也會想到那些事。」

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