聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／約柯奇高效率大三元 緊追傳奇紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
約柯奇（15號）生涯累積71次「大三元」。 路透
約柯奇（15號）生涯累積71次「大三元」。 路透

金塊隊球星約柯奇Nikola Jokic）今天碰籃網隊不但繳出27分、12籃板、10助攻的「大三元」數據，率隊寫下124：104大勝，全場15投12中的命中率更達8成，生涯累積71次「大三元」也離傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）愈來愈近。

這是約柯奇本季第14次「大三元」，次數居聯盟之首，生涯累積71次則是排史上7，離史上第6的張伯倫只差7次。

約柯奇光是第二節和第三節就進帳23分，助隊從原本7分落後到21分領先；金塊下半場更只讓籃網攻下29分，結束自身的3連敗。

「我們下半場籃板保護更好，讓對手不好出手，防守漸入佳境。」只上場29分鐘就有「大三元」演出的約柯奇說。

這是他生涯第8場打不到30分鐘就有超過25分「大三元」的比賽，在聯盟也是領先者，公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也只有2次。

「大三元」排名前7的選手，只有3名現役球員，除約柯奇，另兩人目前在湖人隊當隊友，分別是紀錄保持人衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的193次和排第5位的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）。詹姆斯生涯「大三元」次數達103次，再4次就能追上現任獨行俠隊的總教練基德（Jason Kidd）。

大三元 約柯奇 Nikola Jokic 金塊

延伸閱讀

NBA／今日戰績表 金塊約柯奇「大三元」讓籃網吞下8連敗

NBA／約柯奇高效率大三元領軍 金塊賞籃網8連敗

NBA／MVP對決變調 約柯奇率金塊痛宰公鹿36分

NBA／約柯奇大三元領軍 金塊退鵜鶘迎4連勝

相關新聞

NBA／約柯奇高效率 金塊破籃網

金塊隊球星約柯奇身為去年聯盟年度MVP，昨天展現蟬聯大獎的身手，只上場29分鐘就繳出27分、12籃板、10助攻的「大三元...

NBA／向哈登招手的76人期待落空？奈許：他想留在布魯克林

NBA季中交易大限將至，籃網對交易三巨頭之一的哈登（James Harden）持開放態度，不過籃網隊主帥奈許（Steve Nash）出面否認球隊交易哈登的可能性，加上杜蘭特（Kevin Durant）表態希望他留下，積極尋求哈登加入的76人恐怕很難在這次交易大限前如願了。

NBA／剛買房就被交易 鮑威爾：簡直不敢相信

快艇與拓荒者達成牽涉5名球員的交易協議，快艇送出強森（Keon Johnson）、溫史洛（Justise Winslow）、布萊德索（Eric Bledsoe）與2025年2輪選秀權，從拓荒者手上換來

NBA／不關心未入選全明星賽 英格倫：更在意打進季後賽

英格倫（Brandon Ingram）攻下33分12助攻3籃板3抄截，平生涯單場助攻紀錄，搭配瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）的18分和海斯（Jaxson Hayes）的21分，在客場

NBA／讚德羅展腳步動作 安比德：想起了布萊恩

公牛與76人東區雙強正面交鋒，德羅展（DeMar DeRozan）雖然奮力飆出45分，成為公牛隊史第12位單場至少拿到45分的球員，不過最終球隊仍是不敵對手。 這場比賽安比德（Joel Embi

NBA／外線數據生涯新高 傳范弗利特承諾出席三分球大賽

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，史上第5位未經選秀入選全明星賽的范弗利特（Fred VanVleet）承諾將會出席今年三分球大賽。 范弗利特本

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。