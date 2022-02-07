NBA／約柯奇高效率大三元 緊追傳奇紀錄

金塊隊球星約柯奇（Nikola Jokic）今天碰籃網隊不但繳出27分、12籃板、10助攻的「大三元」數據，率隊寫下124：104大勝，全場15投12中的命中率更達8成，生涯累積71次「大三元」也離傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）愈來愈近。

這是約柯奇本季第14次「大三元」，次數居聯盟之首，生涯累積71次則是排史上7，離史上第6的張伯倫只差7次。

約柯奇光是第二節和第三節就進帳23分，助隊從原本7分落後到21分領先；金塊下半場更只讓籃網攻下29分，結束自身的3連敗。

「我們下半場籃板保護更好，讓對手不好出手，防守漸入佳境。」只上場29分鐘就有「大三元」演出的約柯奇說。

這是他生涯第8場打不到30分鐘就有超過25分「大三元」的比賽，在聯盟也是領先者，公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也只有2次。

「大三元」排名前7的選手，只有3名現役球員，除約柯奇，另兩人目前在湖人隊當隊友，分別是紀錄保持人衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的193次和排第5位的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）。詹姆斯生涯「大三元」次數達103次，再4次就能追上現任獨行俠隊的總教練基德（Jason Kidd）。