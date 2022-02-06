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T1聯盟／中信特攻開工 菜鳥球員「轉大人」

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中信特攻隊初三開工。圖／中信特攻提供
中信特攻隊初三開工。圖／中信特攻提供

為職籃T1聯盟下半季準備，新北中信特攻籃球隊初三就開工，除了教頭李逸驊開訓首日安排中場投籃大賽，讓球員有機會爭取紅包大獎，幾名第一年投入職籃的中信特攻選手今年春節也「轉大人」，從領紅包變成發紅包的角色，讓菜鳥們直呼很有成就感。

包括謝亞軒、魏嘉豪、周承睿和劉旻諺都是首度擔任發紅包的角色，首輪選秀加入中信特攻的謝亞軒透露，還接到88歲的阿公來電，「我阿公昨天晚上還特別打電話來，告訴我他很謝謝我，『你打球很辛苦，還包給阿公這麼大包！』」

魏嘉豪也說，發紅包「初體驗」的當下有種「長大了」的感覺；周承睿則笑說，除是職籃新鮮人，連發紅包都是「菜鳥」，一開始根本不知道到底要包給誰，「後來圍爐時覺得每個親戚都對我很好，我就通通都包，大概包了10包左右吧。」

劉旻諺雖然沒有發紅包，但也透過請家人吃飯表達心意，他說：「我們家傳統是小孩工作後的第一年，過年要請全部人吃飯。我家總共19個人，今年請他們初五去吃知名的吃到飽餐廳，但因為我要提前回來訓練，所以我只出錢，自己反而沒有吃到。」

經過年節假期的休息充電，中信特攻初三收假恢復訓練，總教練李逸驊肯定球員體能都還維持水準，上半球季累積的心理壓力，經過短暫假期都得到有效釋放，「回來後第一天進球場，看到球員們氣氛和情緒都滿高昂的。」

中信特攻年後將展開客場4連戰，分別與台鋼獵鷹和台啤英熊各交手兩場，李逸驊也透過年假期間花時間研究對手影片，研擬應對策略，期待能把年前贏球氣勢延續下去。

特攻 謝亞軒

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