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桌球／9年前隻身在法國過新年 鄭怡靜度過難忘除夕夜

中央社 / 台北5日電
鄭怡靜。 報系資料照
鄭怡靜。 報系資料照

9年前的深夜，臉上滿是淚痕的桌球女將鄭怡靜，獨自走在大雪紛飛的法國鄉間小路，那是她生涯最委屈的一晚，沒想到幾天過後，她卻迎來人生中最驚喜難忘的除夕夜。

台灣桌球一姐鄭怡靜談起過去的農曆年節，幾乎滿滿的都是比賽，她早已習以為常，而唯一的例外，是她19歲那年的除夕夜。

9年前年僅19歲的鄭怡靜，隻身飛往法國參加職業桌球聯賽，「那一年我在聯賽的勝率很高，至少在9成以上。」沒想到她在農曆年前輸了一場比賽，總教練一氣之下，竟叫她獨自想辦法從車站回宿舍。

「當時天空下著雪，我一個人拖著行李，在法國的街道上走了半個小時。」鄭怡靜透露，當下她心理覺得委屈，又不敢一人搭乘計程車，所以拿著手機導航，一步一步走回宿舍，如今回頭看，才覺得當時自己有點太大膽。

事情發生後沒幾天，就是歲末年終的除夕夜，人在異鄉百般無聊的鄭怡靜沒想到，其他球隊的球員竟邀請她去作客吃飯。

「她是在法國打球的中國球員叫李雪。」回憶起9年前的往事，鄭怡靜依舊印象深刻，她不但在李雪的家裡一起包水餃、一起吃年夜飯，「更有趣的是，她居然邀請我住在她家，甚至還把鑰匙給我，讓我感受到久違的過年氣氛。」

雖然只是最簡單的一頓飯，卻讓在法國形單影隻的鄭怡靜得到了滿滿溫暖，前後幾天際遇的強烈反差，更讓這段往事在鄭怡靜的腦海裡留下深刻印象。

這些年來農曆年鄭怡靜往往都在外地比賽，加上近2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，每一次出國返台加上隔離，動輒一個月起跳，反讓她與家人相處的時間更少，她說：「現在我更珍惜與家人相處的時光，其實不是只有過年、過節家人才能相聚，只要有時間就該一起吃吃飯、聊聊天。」

鄭怡靜 桌球

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