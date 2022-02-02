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NBA／今日戰績表 勇士小將當家末節逆轉馬刺拉出7連勝

聯合新聞網 / 整理
勇士波爾(左)攻下31分，助隊第四節逆轉馬刺拉出7連勝。 美聯社
勇士波爾(左)攻下31分，助隊第四節逆轉馬刺拉出7連勝。 美聯社

NBA今日戰績表

鵜鶘 111:101 活塞

巫師 98:112 公鹿

熱火 106:110 暴龍

魔術 115:126 公牛

金塊 115:130 灰狼

勇士 124:120 馬刺

籃網 : 太陽

NBA明日賽程

時間 主場 客場

08:00 魔術 vs. 溜馬

08:00 巫師 vs. 76人

08:30 黃蜂 vs. 塞爾蒂克(緯來體育台)

08:30 灰熊 vs. 尼克 (愛爾達體育1台)

09:00 騎士 vs. 火箭

09:30 雷霆 vs. 獨行俠

11:00 金塊 vs. 爵士(緯來體育台)

11:00 籃網 vs. 國王

11:30 拓荒者 vs. 湖人(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

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