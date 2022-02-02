NBA／今日戰績表 勇士小將當家末節逆轉馬刺拉出7連勝

短短半個月時間左右，暴龍與熱火今天（2號）已是第3度交手，幾天前殺到3度延長方才分出勝負，熱火最終飲恨吞敗，這場又是一路激戰到最後，最終暴龍再度是笑到最後一方，以110比106取勝。 巴特勒（J

2022-02-02 11:32