NBA／今日戰績表 勇士小將當家末節逆轉馬刺拉出7連勝
NBA今日戰績表
鵜鶘 111:101 活塞
巫師 98:112 公鹿
熱火 106:110 暴龍
魔術 115:126 公牛
金塊 115:130 灰狼
勇士 124:120 馬刺
籃網 : 太陽
NBA明日賽程
時間 主場 客場
08:00 魔術 vs. 溜馬
08:00 巫師 vs. 76人
08:30 黃蜂 vs. 塞爾蒂克(緯來體育台)
08:30 灰熊 vs. 尼克 (愛爾達體育1台)
09:00 騎士 vs. 火箭
09:30 雷霆 vs. 獨行俠
11:00 金塊 vs. 爵士(緯來體育台)
11:00 籃網 vs. 國王
11:30 拓荒者 vs. 湖人(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)
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