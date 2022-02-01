NBA／馬克西豪取33分 76人延長賽122比119險勝灰熊

美國職籃NBA費城76人馬克西今天囊括33分，包括延長賽剩最後26.4秒的關鍵切入上籃得手幫助球隊超前比數，最後76人以122比119擊敗來踢館的曼菲斯灰熊。

路透社報導，入選明星賽的76人得分主力恩比德（Joel Embiid）連打21場比賽後，今晚休息沒上場。

儘管如此，隊友馬克西（Tyrese Maxey）不僅進攻端展現過人得分效率，還貢獻8個助攻及生涯新高的4阻攻。哈里斯（Tobias Harris）狂砍31分，中鋒德拉蒙（Andre Drummond）進帳16分並狠抓23個籃板，76人諸將表現亮眼，照樣幫助球隊贏得近期5連勝。

至於輸掉這場比賽中止近期3連勝的灰熊，莫蘭特（Ja Morant）與貝恩（Desmond Bane）分別奪得37分及34分，其中貝恩在延長賽替球隊斬獲5分。傑克森（Jaren Jackson Jr.）進帳18分，亞當斯（StevenAdams）抓了12個籃板。

這場比賽76人起初打得順手，第2節曾經以49比32領先17分，不過灰熊急起直追，第2節還剩3分40秒之際，莫蘭特2罰中的，灰熊追成48比55，此時76人的領先只剩個位數，所幸哈里斯三分線外建功加上馬克西3分打穩住陣腳；上半場打完，76人以63比58守住領先。

易籃再戰，莫蘭特在第3節最初的7分37秒內豪取11分，助灰熊與76人打成78平手，此後戰況陷入膠著。正規比賽時間剩下最後8.1秒，莫蘭特建功，雙方111平手，可惜他罰球失準，錯過超前致勝的良機。

此時76人的塞斯．柯瑞（Seth Curry）也沒把握住底線跳投的機會，於是比賽進入延長。最後，76人以3分險勝。

目前76人戰績31勝19負，灰熊則是35勝18負，兩隊分別在東西區的15隊中，目前都是排名第3。