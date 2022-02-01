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NBA／馬克西豪取33分 76人延長賽122比119險勝灰熊

中央社 / 費城31日綜合外電報導
Kings 76ers Basketball Philadelphia 76ers' Joel Embiid makes his move during the second half of an NBA basketball game against the Sacramento Kings, Saturday, Jan. 29, 2022, in Philadelphia. The 76ers won 103-101. (AP Photo/Chris Szagola) 美聯社
Kings 76ers Basketball Philadelphia 76ers' Joel Embiid makes his move during the second half of an NBA basketball game against the Sacramento Kings, Saturday, Jan. 29, 2022, in Philadelphia. The 76ers won 103-101. (AP Photo/Chris Szagola) 美聯社

美國職籃NBA費城76人馬克西今天囊括33分，包括延長賽剩最後26.4秒的關鍵切入上籃得手幫助球隊超前比數，最後76人以122比119擊敗來踢館的曼菲斯灰熊

路透社報導，入選明星賽的76人得分主力恩比德（Joel Embiid）連打21場比賽後，今晚休息沒上場。

儘管如此，隊友馬克西（Tyrese Maxey）不僅進攻端展現過人得分效率，還貢獻8個助攻及生涯新高的4阻攻。哈里斯（Tobias Harris）狂砍31分，中鋒德拉蒙（Andre Drummond）進帳16分並狠抓23個籃板，76人諸將表現亮眼，照樣幫助球隊贏得近期5連勝。

至於輸掉這場比賽中止近期3連勝的灰熊，莫蘭特（Ja Morant）與貝恩（Desmond Bane）分別奪得37分及34分，其中貝恩在延長賽替球隊斬獲5分。傑克森（Jaren Jackson Jr.）進帳18分，亞當斯（StevenAdams）抓了12個籃板。

這場比賽76人起初打得順手，第2節曾經以49比32領先17分，不過灰熊急起直追，第2節還剩3分40秒之際，莫蘭特2罰中的，灰熊追成48比55，此時76人的領先只剩個位數，所幸哈里斯三分線外建功加上馬克西3分打穩住陣腳；上半場打完，76人以63比58守住領先。

易籃再戰，莫蘭特在第3節最初的7分37秒內豪取11分，助灰熊與76人打成78平手，此後戰況陷入膠著。正規比賽時間剩下最後8.1秒，莫蘭特建功，雙方111平手，可惜他罰球失準，錯過超前致勝的良機。

此時76人的塞斯．柯瑞（Seth Curry）也沒把握住底線跳投的機會，於是比賽進入延長。最後，76人以3分險勝。

目前76人戰績31勝19負，灰熊則是35勝18負，兩隊分別在東西區的15隊中，目前都是排名第3。

76人 灰熊 莫蘭特

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