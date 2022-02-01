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NBA／今日戰績表 柯瑞強攻40分率勇士6連勝

聯合新聞網 / 整理
柯瑞在2月第一場比賽找回手感，睽違一個多月再次單場攻下40分。 路透社
柯瑞在2月第一場比賽找回手感，睽違一個多月再次單場攻下40分。 路透社

NBA今日戰績表

鵜鶘 90:93 騎士

快艇 116:122 溜馬

灰熊 119:122(OT) 76人

熱火 92:122 塞爾蒂克

國王 96:116 尼克

暴龍 106:100 老鷹

勇士 122:108 火箭

拓荒者 81:98 雷霆

NBA明日賽程

時間 主場 客場

08:00 鵜鶘 vs.

08:30 巫師 vs. 公鹿 (愛爾達體育1台)

08:30 熱火 vs. 暴龍

09:00 魔術 vs. 公牛

09:00 金塊 vs. 灰狼

09:30 勇士 vs. 馬刺 (緯來體育台)

11:00 籃網 vs. 太陽 (愛爾達體育1台、緯來體育台12:00 D_live)

NBA戰績排行

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