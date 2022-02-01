NBA／今日戰績表 柯瑞強攻40分率勇士6連勝

詹姆斯（LeBron James）因左膝傷勢連續缺席3場比賽，結果湖人也因此連吞3敗，再一次突顯了他的重要性。 事實上，當詹姆斯本季缺席時，湖人戰績僅5勝10敗，勝率33.3%；放大到整個湖人生

2022-02-01 10:28