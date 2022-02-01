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NBA／今日戰績表 柯瑞強攻40分率勇士6連勝
NBA今日戰績表
鵜鶘 90:93 騎士
快艇 116:122 溜馬
灰熊 119:122(OT) 76人
熱火 92:122 塞爾蒂克
國王 96:116 尼克
暴龍 106:100 老鷹
拓荒者 81:98 雷霆
NBA明日賽程
時間 主場 客場
08:00 鵜鶘 vs.
08:30 巫師 vs. 公鹿 (愛爾達體育1台)
08:30 熱火 vs. 暴龍
09:00 魔術 vs. 公牛
09:00 金塊 vs. 灰狼
09:30 勇士 vs. 馬刺 (緯來體育台)
11:00 籃網 vs. 太陽 (愛爾達體育1台、緯來體育台12:00 D_live)
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