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NBA／今日戰績表 楊恩36分率老鷹奪7連勝

聯合新聞網 / 整理
楊恩全場22投12中，攻下36分12助攻5籃板。 美聯社
楊恩全場22投12中，攻下36分12助攻5籃板。 美聯社

NBA今日戰績表

湖人 121:129 老鷹

快艇 115:90 黃蜂

拓荒者 116:130 公牛

騎士 105:115 活塞

獨行俠 108:110 魔術

金塊 136:100 公鹿

爵士 106:126 灰狼

馬刺 110:115 太陽

NBA明日賽程

時間 主場 客場

08:00 鵜鶘 vs. 騎士

08:00 快艇 vs. 溜馬

08:00 灰熊 vs. 76人(緯來體育台11:30播出)

08:30 暴龍 vs. 老鷹

08:30 熱火 vs. 塞爾蒂克

08:30 國王 vs. 尼克

09:00 勇士 vs. 火箭(緯來體育台、愛爾達體育1台)

09:00 拓荒者 vs. 雷霆

NBA戰績排行

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