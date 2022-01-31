NBA／今日戰績表 楊恩36分率老鷹奪7連勝
NBA今日戰績表
湖人 121:129 老鷹
快艇 115:90 黃蜂
拓荒者 116:130 公牛
騎士 105:115 活塞
獨行俠 108:110 魔術
金塊 136:100 公鹿
爵士 106:126 灰狼
馬刺 110:115 太陽
NBA明日賽程
時間 主場 客場
08:00 鵜鶘 vs. 騎士
08:00 快艇 vs. 溜馬
08:00 灰熊 vs. 76人(緯來體育台11:30播出)
08:30 暴龍 vs. 老鷹
08:30 熱火 vs. 塞爾蒂克
08:30 國王 vs. 尼克
09:00 勇士 vs. 火箭(緯來體育台、愛爾達體育1台)
09:00 拓荒者 vs. 雷霆
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