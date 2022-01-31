NBA／今日戰績表 楊恩36分率老鷹奪7連勝

公牛在主場和拓荒者上演飆分大對決，雙方各有3人得分超過20分，最終公牛克服首節慢熱情況，以130比116擊退對手，最近4戰取得3勝，逐漸走出先前的亂流。 公牛拿到本季第31勝，已經追平上個賽季的

2022-01-31 11:30