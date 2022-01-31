NBA／湖人詹姆斯左膝痠痛休養 連續第3場缺陣
洛杉磯湖人超級球星詹姆斯今天因左膝痠痛而缺陣，這是他連續第3場比賽作壁上觀。
法新社報導，湖人今天作客亞特蘭大老鷹，總教練伏格爾（Frank Vogel）賽前在亞特蘭大表示，詹姆斯（LeBron James）人在洛杉磯開始治療他的膝傷。
伏格爾指出，核磁共振（MRI）的檢查結果顯示腫脹，並且只要他的膝蓋沒消腫就不會上場，不過若是腫脹情況改善，最快有可能下場比賽2月2日在主場對決波特蘭拓荒者時歸隊。
現年37歲的詹姆斯自25日湖人擊敗布魯克林籃網以來膝蓋痠痛至今，27日湖人對費城76人與28日湖人對夏洛特黃蜂他都沒上場。
NBA全明星賽將在2月點燃戰火，詹姆斯獲選為其中一隊的隊長，本季他每場平均得分是29.1，抓7.7個籃板，6.3個助攻，1.6個抄截及1.1個阻攻。
至於湖人目前戰績是24勝26負，在西區15隊中暫居第9。
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