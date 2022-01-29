NBA／今日戰績表 衛少最後一擊失手惜敗黃蜂
NBA今日戰績表
活塞 103:119 魔術
湖人 114:117 黃蜂
塞爾蒂克 92:108 老鷹
金塊 116:105 鵜鶘
快艇 114:121 熱火
爵士 109:119 灰熊
溜馬 113:110(OT) 雷霆
公牛 122:131 馬刺
灰狼 124:134 太陽
尼克 108:123 公鹿
NBA明日賽程
時間 主場 客場
08:00 塞爾蒂克 vs. 鵜鶘
08:00 溜馬 vs. 獨行俠
08:30 國王 vs. 76人
09:00 暴龍 vs. 熱火
09:00 巫師 vs. 灰熊
09:30 籃網 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)
NBA戰績排行
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