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NBA／今日戰績表 衛少最後一擊失手惜敗黃蜂

聯合新聞網 / 整理
衛少全場攻下34分，其中30分集中在下半場，可惜最後一擊失手，湖人還是輸給黃蜂。 路透社
衛少全場攻下34分，其中30分集中在下半場，可惜最後一擊失手，湖人還是輸給黃蜂。 路透社

NBA今日戰績表

活塞 103:119 魔術

湖人 114:117 黃蜂

塞爾蒂克 92:108 老鷹

金塊 116:105 鵜鶘

快艇 114:121 熱火

拓荒者 125:110 火箭

爵士 109:119 灰熊

溜馬 113:110(OT) 雷霆

公牛 122:131 馬刺

灰狼 124:134 太陽

尼克 108:123 公鹿

NBA明日賽程

時間 主場 客場

08:00 塞爾蒂克 vs. 鵜鶘

08:00 溜馬 vs. 獨行俠

08:30 國王 vs. 76人

09:00 暴龍 vs. 熱火

09:00 巫師 vs. 灰熊

09:30 籃網 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

體育 火箭

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