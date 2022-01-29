NBA／今日戰績表 衛少最後一擊失手惜敗黃蜂

先前遭外界傳出因不滿籃網陣容調度而萌生離隊念頭的哈登(James Harden)，即便最後出面闢謠，加盟76人的流言仍傳得滿天飛。若真屬實，聯盟可能會以非法招募向雙方展開調查。 根據美媒記者海恩

2022-01-29 15:01