NBA／涉嫌違法招募？ 若哈登加盟76人聯盟將著手調查

先前遭外界傳出因不滿籃網陣容調度而萌生離隊念頭的哈登(James Harden)，即便最後出面闢謠，加盟76人的流言仍傳得滿天飛。若真屬實，聯盟可能會以非法招募向雙方展開調查。

根據美媒記者海恩斯(Chris Haynes)報導，有部分球團高層認為哈登私下已和76人隊接洽、商討轉隊一事。因為他與76人部分股東交情匪淺，所以私自交易的情況也是不無可能。

而季後成為自由球員的哈登若轉往76人，聯盟可能會以涉嫌非法招募進行調查，將審核雙方交易過程是否違法，若被查到將祭出嚴重懲處，包含罰款、球團高層停職、沒收選秀權等。

近年對於非法招募相當嚴謹的NBA，在去年休賽季曾對2筆可能招募違規的交易展開調查，苦主分別為羅瑞（Kyle Lowry）前後東家暴龍與熱火，及鮑爾（Lonzo Ball）前後東家鵜鶘與公牛，歷經四個月調查後，公牛與熱火兩隊都被沒收下一輪可用的次輪籤，代價似乎有點得不償失。