NBA／湖人菜鳥驚呆畫面瘋傳 詹皇：我們就像鋼鐵人與蜘蛛俠

湖人前役迎來傷癒復出戴維斯（Anthony Davis），完整陣容也讓球隊整體士氣大增，最終以106比96氣走籃網，賽後畫面帶到詹皇(LeBron James)面露嚴肅走到里夫斯（Austin Reaves）身旁指導一番，不過詹姆斯一席話似乎讓里夫斯感到困惑並露出驚恐表情，此畫面也被捕捉下來在網路上瘋狂轉發。

deceased by Austin Reaves absolutely not getting whatever insane basketball stuff LeBron is seeing pic.twitter.com/KfUa91aE0H — Michael Corvo (@michaelcorvoNBA) January 26, 2022

23歲小將里夫斯先前曾被詹姆斯特別點名表現突出，並認為他身上有無限潛能，可以為球隊帶來貢獻，球迷也在他身上寄予厚望。而他近日籃網之役再次成為焦點，原因就在末節剩下兩分鐘時，詹皇突然走到他的身旁，並一臉嚴肅地給予指示，嚇得他一臉驚恐並露出疑惑表情，此有趣畫面則被做成各種迷因在社群上瘋傳。

詹姆斯隨後也在IG貼出電影《蜘蛛人：返校日》中，鋼鐵人搭著蜘蛛人肩膀的照片，並引用劇中經典名言寫下，「不要做任何我會做的事，更不要做任何我不會做的事，中間有一小部分灰色地帶，那就是你該做的。」逗得球迷不亦樂乎。

里夫斯在今年選秀會落榜後，與湖人簽下雙向合約，並多次扮演關鍵角色，助湖人一臂之力。目前共計在湖人出賽20分鐘、貢獻5.8分、2.6籃板和1.2助攻。