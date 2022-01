NBA／湖人菜鳥驚呆畫面瘋傳 詹皇：我們就像鋼鐵人與蜘蛛俠

湖人前役迎來傷癒復出戴維斯(Anthony Davis),完整陣容也讓球隊整體士氣大增,最終以106比96氣走籃網,賽後畫面帶到詹皇(LeBron James)面露嚴肅走到里夫斯(Austin Reaves)身旁指導一番,不過詹姆斯一席話似乎讓里夫斯感到困惑並露出驚恐表情,此畫面也被捕捉下來在網路上瘋狂轉發。

deceased by Austin Reaves absolutely not getting whatever insane basketball stuff LeBron is seeing pic.twitter.com/KfUa91aE0H