NBA／得知鵜鶘菜鳥手頭緊 安比德慷慨解囊付清罰款
76人明星中鋒安比德（Joel Embiid）展現大將風範，在前役與鵜鶘小將艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）發生衝突，各吞一次技術犯規並處以2000美元罰款，不過得知艾爾瓦拉多可能負擔不起這筆費用，安比德也決定幫他付清，暖心舉動獲得不少好評。
艾爾瓦拉多僅是一個簽下雙向合約的落選新秀，而這類球員並沒有受到合約保障，隨時都可能面臨遭球隊捨棄的危機，更別說可以得到多好的薪資待遇。而此次2000美元的犯規罰款，對手頭有點緊的艾爾瓦拉多來說無疑是一筆不小的數目。
得知艾爾瓦拉的情況後，安比德也決定出手幫助這名年輕後輩，畢竟這筆罰款對於年薪超過3000萬美元的安比德來說簡直不痛不癢。
對於前輩慷慨相助，艾爾瓦拉則心存感激表示，「與安比德在場上發生衝突後，我坦白地跟他說我付不起這筆罰金，並責怪他甚麼要害我被吹技術犯規。不過他也沒有對此不開心，反而在賽後主動連繫我，並幫我把罰金全額付清。我對他只有尊重和愛。」
今年23歲的艾爾瓦拉多先前也曾受鵜鶘隊上大老哥哈特（Josh Hart）和英格倫（Brandon Ingram）的金錢支助，替艾爾瓦拉多買下家鄉的球賽門票，並送給他的親朋好友，讓他們可以前來目睹艾爾瓦拉多的風采。
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