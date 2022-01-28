快訊

「2大2小」從高雄到礁溪玩耍傳播鏈曝 年前國內已達419例

搶買雞蛋基隆上百人排隊等蛋行開店 每人限百元

NBA／得知鵜鶘菜鳥手頭緊 安比德慷慨解囊付清罰款

聯合新聞網 / 綜合報導
安比德(左)出手幫助艾爾瓦拉多(中)付清技術犯規罰款。 美聯社。
安比德(左)出手幫助艾爾瓦拉多(中)付清技術犯規罰款。 美聯社。

76人明星中鋒安比德（Joel Embiid）展現大將風範，在前役與鵜鶘小將艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）發生衝突，各吞一次技術犯規並處以2000美元罰款，不過得知艾爾瓦拉多可能負擔不起這筆費用，安比德也決定幫他付清，暖心舉動獲得不少好評。

艾爾瓦拉多僅是一個簽下雙向合約的落選新秀，而這類球員並沒有受到合約保障，隨時都可能面臨遭球隊捨棄的危機，更別說可以得到多好的薪資待遇。而此次2000美元的犯規罰款，對手頭有點緊的艾爾瓦拉多來說無疑是一筆不小的數目。

得知艾爾瓦拉的情況後，安比德也決定出手幫助這名年輕後輩，畢竟這筆罰款對於年薪超過3000萬美元的安比德來說簡直不痛不癢。

對於前輩慷慨相助，艾爾瓦拉則心存感激表示，「與安比德在場上發生衝突後，我坦白地跟他說我付不起這筆罰金，並責怪他甚麼要害我被吹技術犯規。不過他也沒有對此不開心，反而在賽後主動連繫我，並幫我把罰金全額付清。我對他只有尊重和愛。」

今年23歲的艾爾瓦拉多先前也曾受鵜鶘隊上大老哥哈特（Josh Hart）和英格倫（Brandon Ingram）的金錢支助，替艾爾瓦拉多買下家鄉的球賽門票，並送給他的親朋好友，讓他們可以前來目睹艾爾瓦拉多的風采。

相關新聞

NBA／四刀出鞘砍19記三分球 勇士退灰狼迎4連勝

勇士外線四刀客同時出鞘，柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、維金斯（Andrew Wiggins）、波爾（Jordan Poole）合力砍進19顆三分球，幫助勇士

NBA／全明星賽先發陣容出爐 詹姆斯9度獲選人氣王

NBA官方今天正式公佈2022年全明星賽的先發陣容，詹姆斯（LeBron James）連續5次出任全明星賽的隊長，且第9度贏得人氣王。 西區先發前場分別是詹姆斯、約柯奇（Nikola Jokic

NBA／維金斯全明星賽首次先發 柯爾：他值得這榮譽

自2014年以狀元之姿加入NBA以來，維金斯（Andrew Wiggins）從沒和全明星賽沾上邊，不過今年賽季挾著西區多名鋒線掛傷大量缺賽，加上勇士戰績開出紅盤，維金斯穩定表現異軍突起，從第二階段開始

NBA／詹姆斯微恙缺席客場比賽 安比德領軍輕取湖人

在今天湖人作客費城的比賽中，詹姆斯（LeBron James）因左膝酸痛缺席，儘管戴維斯（Anthony Davis）奮力飆出31分12籃板4阻攻2抄截的全能數據，但湖人面對狀態不錯的76人卻是一路挨

NBA／為回家打球曾願降薪加入湖人 德羅展：機會難得

本季在公牛隊打出MVP行情的德羅展（DeMar DeRozan），原本季前一心想回到家鄉洛杉磯打球，一度快要圓夢，最終結局卻大逆轉、被送往並非心中首選的公牛隊。他近日透露當時心情，表示「只要能回家打球

NBA／連18年全明星賽先發 詹皇續寫多項紀錄

在全明星賽第三階段得票超車柯瑞（Stephen Curry）後，詹姆斯（LeBron James）憑藉強勢表現持續拉開領先優勢，最終以912萬8231票榮登今年全明星賽人氣王，足足贏了柯瑞近150萬張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。