NBA／紀念過世首位NBA女球員 歐尼爾霸氣：看紀錄片我買單

歷史上首位也是唯一一位在NBA選秀會入選女球員哈里斯(Lusia Harris),美國時間18日過世享年66歲,令人不勝唏噓。而一部描述她生平事蹟「籃球女王」22分鐘紀錄短片,有望挑戰今年奧斯卡獎最佳短片提名,身為這部短片執行製作人之一歐尼爾(Shaquille O'Neal)霸氣宣布,只要美國時間本周六(29日)、周日(30日)中午12點前往洛杉磯各地萊姆勒劇院(Laemmle theater),收看這部紀錄短片,「我買單!」他歡迎所有人相招家人好友,一起來回顧這位女王的榮耀。

Check out my Oscar shortlisted doc THE QUEEN OF BASKETBALL at any Laemmle theater in Los Angeles. I’m footing the bill. Saturday 1/29 or Sunday 1/30 at 12 Noon. Bring your family and friends out to honor the GOAT - Lucy Harris. Long Live The Queen.