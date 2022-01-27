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NBA／紀念過世首位NBA女球員 歐尼爾霸氣：看紀錄片我買單

聯合新聞網 / 綜合報導
首位獲得NBA選秀相中的女球員哈里斯，於日前過世享年66歲。 美聯社
首位獲得NBA選秀相中的女球員哈里斯，於日前過世享年66歲。 美聯社

歷史上首位也是唯一一位在NBA選秀會入選女球員哈里斯(Lusia Harris)，美國時間18日過世享年66歲，令人不勝唏噓。而一部描述她生平事蹟「籃球女王」22分鐘紀錄短片，有望挑戰今年奧斯卡獎最佳短片提名，身為這部短片執行製作人之一歐尼爾(Shaquille O'Neal)霸氣宣布，只要美國時間本周六(29日)、周日(30日)中午12點前往洛杉磯各地萊姆勒劇院(Laemmle theater)，收看這部紀錄短片，「我買單！」他歡迎所有人相招家人好友，一起來回顧這位女王的榮耀。

哈里斯在1975年1977年在大學時期連續3次奪得全國冠軍，且都獲選最有價值球員，有著場均25.9分14.5籃板的可怕數據。1976年蒙特婁奧運，助美國女籃獲得銀牌，並成為首位在奧運女籃得分的球員(首屆舉辦女籃)。1977年被爵士隊在NBA選秀會以第七輪137順位被選中，認定她足以與男子選手對抗，但她當時並無意打NBA且身懷六甲，因此最後並未成為NBA球員，而轉往休士頓女籃打球。

退休後的哈里斯，於1992年入選美國籃球名人堂。逐漸被人淡忘的她，藉由去年由歐尼爾參與製作這部描寫她的紀錄片「籃球女王」發行，一時之間讓人再度喚起對她的回憶，歐尼爾也可望藉由這部短片，與布萊恩(Kobe Bryant)一樣站在奧斯卡頒獎台上。不過，哈里斯卻在短片宣布入圍奧斯卡之前過世，令不少人特別是歐尼爾感到難過。

歐尼爾在製作這部短片時說過，「我的目​​標是讓(Lusia)成為一個專有名稱，這個女人應該受到尊敬。製作雕像或球館以她命名永遠不會嫌晚，希望能得到認可。」

美國 洛杉磯 女王

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