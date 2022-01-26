NBA／傳不滿厄文兼職與奈許調度 哈登：哪來的報導？

日前不斷有消息傳出哈登(James Harden)季末不會續留籃網將成為自由球員，今天《Bleacher Report》記者費希爾(Jake Fischer)再爆料，哈登對隊友厄文（Kyrie Irving）和總教練奈許(Steve Nash)相當不滿，不過哈登賽後對此做出回應，「不知道這是哪來的報導，我從沒說過。」

籃網今天在主場迎戰湖人，此戰哈登繳出33分、12籃板、11助攻大三元好成績，然而厄文因為拒絕施打疫苗無法在主場出戰，孤立無援之下哈登獨木難支，球隊最終以96比106落敗，籃網在一哥杜蘭特(Kevin Durant)受傷後近況不佳，過去十場吞五敗目前下滑到東區第三。

哈登在賽後記者會上，回應關於自己離隊傳聞的報導，「我不知道這是什麼報導，加上今天輸球，以及很多原因包括傷病和疫情，所以我感到非常沮喪，我們應該要取得更好的成績，如果你沒有聽我親口說出來，那就是沒有證實過的報導，作為一名球員，我只想贏球，就這麼簡單。」

但據費雪透露，和過去在休士頓的日子相比，哈登並不享受住在布魯克林，除了氣候因素之外，紐約州與德州的稅收相差甚遠，另外他還不斷向籃網高層及身邊人士反應，對厄文兼職身分不滿、對奈許調度有意見，這些問題都造成他在場上的負擔。

不過主帥奈許對此澄清，「哈登是一位很堅強的球員，我們一直都有交談，並沒有聽說他對陣容輪替上有意見，至於這些『哈登對球隊感到不滿的消息，我也是賽前才聽說的』，到目前為止，我沒有聽過哈登有怨言，這些流言皆缺乏真實性。」