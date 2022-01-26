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NBA／今日戰績表 AD復出賞4阻攻湖人大破籃網

聯合新聞網 / 整理
戴維斯復出小試身手攻下8分，但防守上貢獻4阻攻，湖人士氣大振輕取籃網。 歐新社
戴維斯復出小試身手攻下8分，但防守上貢獻4阻攻，湖人士氣大振輕取籃網。 歐新社

NBA今日戰績表

鵜鶘 107:117 76人

金塊 110:105 活塞

黃蜂 113:125 暴龍

快艇 116:115 巫師

國王 75:128 塞爾蒂克

湖人 106:96 籃網

馬刺 134:104 火箭

獨行俠 92:130 勇士

灰狼 109:107 拓荒者

NBA明日賽程

時間 主場 客場

08:00 公鹿 vs. 騎士

08:00 黃蜂 vs. 溜馬

08:00 快艇 vs. 魔術

08:30 國王 vs. 老鷹

08:30 尼克 vs. 熱火

09:00 暴龍 vs. 公牛

09:00 金塊 vs. 籃網

09:30 灰熊 vs. 馬刺

11:00 獨行俠 vs. 拓荒者(Eleven Sports1、愛爾達體育1台)

11:00 太陽 vs. 爵士(緯來體育台)

NBA戰績排行

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