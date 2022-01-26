NBA／今日戰績表 AD復出賞4阻攻湖人大破籃網
NBA今日戰績表
鵜鶘 107:117 76人
金塊 110:105 活塞
黃蜂 113:125 暴龍
快艇 116:115 巫師
國王 75:128 塞爾蒂克
湖人 106:96 籃網
馬刺 134:104 火箭
獨行俠 92:130 勇士
灰狼 109:107 拓荒者
NBA明日賽程
時間 主場 客場
08:00 公鹿 vs. 騎士
08:00 黃蜂 vs. 溜馬
08:00 快艇 vs. 魔術
08:30 國王 vs. 老鷹
08:30 尼克 vs. 熱火
09:00 暴龍 vs. 公牛
09:00 金塊 vs. 籃網
09:30 灰熊 vs. 馬刺
11:00 獨行俠 vs. 拓荒者(Eleven Sports1、愛爾達體育1台)
11:00 太陽 vs. 爵士(緯來體育台)
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