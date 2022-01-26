NBA／今日戰績表 AD復出賞4阻攻湖人大破籃網

前場對爵士無預警因膝蓋痠痛缺賽，湯普森（Klay Thompson）傷癒後首度在非輪休下掛免戰牌，不免引起球迷擔心。他今天（26號）不但順利歸隊，還打了賽季新高26分鐘還送出6助攻，讓陣中菜鳥庫明加（

2022-01-26 16:00