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PLG／夢想家、秀傳再攜手 造福「VIP」吳松蔚

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
吳松蔚（中）接受秀傳醫療體系幫助，治療腳踝傷勢。圖／夢想家提供
吳松蔚（中）接受秀傳醫療體系幫助，治療腳踝傷勢。圖／夢想家提供

福爾摩沙台新夢想家長期受到秀傳醫療體系的醫療照護，兩方今天宣布再度攜手，在秀傳紀念醫院南平大樓文創藝廊舉辦「福爾摩沙台新夢想家 X 秀傳醫療體系夢想守護計畫2.0」簽約記者會，接近「VIP」等級的射手吳松蔚也親自現身說法。

吳松蔚先前比賽中不慎扭傷腳踝，養傷期間接受秀傳醫療體系最專業且即時的協助，他開玩笑說：「我應該算是秀傳的VIP了，很謝謝秀傳醫療體系於治療上的協助與建議，讓我能夠恢復得比預期中更快速！」

台新夢想家從成立首季就開始與秀傳醫療體系合作，提供球員最專業、全面的運動醫療服務，新球季夢想家球團與秀傳醫療體系將持續推動「夢想守護計畫」，合作內容更全面提升，除了仍設有運動醫學服務單一窗口，以球隊為中心提供快速且人性化的醫療照護服務之外，也將會有專業運動科學團隊協助球隊，以科學儀器定期為球員進行精準的身體素質檢測，包含疲勞監控、 傷害風險檢測、 體能檢測，更會將數據彙整成傷害風險報告，提供教練團隊、體能訓練師、運動傷害防護員更完整、準確的評估依據，降低運動傷害的發生機率。

今年除了球員、教練團戰力升級之外，更有了完善的醫療體系以及精準的運科服務，在秀傳醫療社團法人董事長黃士維的推動之下，「夢想守護計畫2.0」提供給球員更加完整及豐富運動照護服務，除了針對球員的訓練課表、動作技術進行討論及修正之外，在醫療端的部分，運科團隊也會提供檢測上的建議予醫院，能夠更準確的安排球員的醫療照護及疲勞恢復。

台新夢想家總教練朱利爾斯（Kyle Julius）表示，身為一支職業球隊，擁有完善的醫療照護團隊非常重要，不只是受傷後的治療，賽前的預防傷害以及賽後的疲勞恢復都是很關鍵的一環，今年更加入了定期的運科檢測，透過肌力及體能的檢測以協助教練團掌握球員的身體狀態，並給予更佳的訓練課表規劃，「很感謝有秀傳醫療體系的協助，讓我們應付高強度賽事時能夠得到最好的恢復，這對於比賽勝負是非常重要的一環！」

成力煥表示，籃球員常常會容易面臨大大小小的傷痛，本季增加了運科服務，除了即時的醫療照護之外，以科學化的數據分析自己的傷害風險與疲勞指標，也能夠提前於訓練課表或動作技術方面進行修正，進而能夠預防傷害。

福爾摩沙台新夢想家和秀傳醫療體系今天舉辦夢想守護計畫2.0簽約記者會。圖／夢想家提供
福爾摩沙台新夢想家和秀傳醫療體系今天舉辦夢想守護計畫2.0簽約記者會。圖／夢想家提供

台新夢想家 排球

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