NBA／康特願應邀走訪中國 不料IG竟遭姚明封鎖
前中國NBA球星姚明上周邀請塞爾蒂克隊中鋒康特（Enes Kanter Freedom）親自走訪中國，康特同意後提出想去新疆集中營、想與彭帥對話等，也邀請對方一起來香港和台灣。不過今天康特在推特爆料，姚明竟封鎖了他的IG，讓他大酸姚明「虛偽」。
康特去年11月改姓為「自由」（Freedom），在此之前，他就常公開砲轟中國打壓人權，並對台灣、香港、新疆表達支持。對此「移動長城」姚明邀請他到中國走走，康特後來在電視節目上答應，但提出要參觀新疆勞改營、和網球選手彭帥對話，要姚明徵得習近平的同意。
不過，今天康特在推特放上影片，指稱自己的IG帳號遭姚明封鎖，他寫道：「我一定要跟大家分享這件事，小姚真的有夠虛偽！！起初，他邀請我去中國，隔天我答應了他的邀請，再隔一天，他卻像個小孩一樣封鎖我的IG。我猜習主席應該沒有同意。別再讓你自己陷入尷尬了！」
I have to share this with everyone.— Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) January 23, 2022
The hypocrisy of little Yao!!
First, @YaoMing invited me over to #China
A day later I accepted his invitation!
A day later he blocked me on Instagram like a little kid.
I guess Xi didn’t approve.
Stop embarrassing yourself to the world! pic.twitter.com/I65CwLXKtr
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言