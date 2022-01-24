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NBA／康特願應邀走訪中國 不料IG竟遭姚明封鎖

聯合新聞網 / 綜合報導
塞爾蒂克隊中鋒康特爆料姚明封鎖他的IG帳號。 美聯社
塞爾蒂克隊中鋒康特爆料姚明封鎖他的IG帳號。 美聯社

前中國NBA球星姚明上周邀請塞爾蒂克隊中鋒康特（Enes Kanter Freedom）親自走訪中國，康特同意後提出想去新疆集中營、想與彭帥對話等，也邀請對方一起來香港和台灣。不過今天康特在推特爆料，姚明竟封鎖了他的IG，讓他大酸姚明「虛偽」。

康特去年11月改姓為「自由」（Freedom），在此之前，他就常公開砲轟中國打壓人權，並對台灣、香港、新疆表達支持。對此「移動長城」姚明邀請他到中國走走，康特後來在電視節目上答應，但提出要參觀新疆勞改營、和網球選手彭帥對話，要姚明徵得習近平的同意。

不過，今天康特在推特放上影片，指稱自己的IG帳號遭姚明封鎖，他寫道：「我一定要跟大家分享這件事，小姚真的有夠虛偽！！起初，他邀請我去中國，隔天我答應了他的邀請，再隔一天，他卻像個小孩一樣封鎖我的IG。我猜習主席應該沒有同意。別再讓你自己陷入尷尬了！」

姚明 Enes Kanter

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