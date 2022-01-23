PLG／新人王大熱門 陳又瑋：不足還很多

季前就喊出以「新人王」為目標，高雄鋼鐵人隊菜鳥後衛陳又瑋開季也打出亮眼表現，前一場主場首勝傳出10助攻，今天農曆年前封關戰碰衛冕軍富邦勇士隊再繳出15分、8助攻、5抄截的全能數據，助隊以94：82收下賽季首度連勝。

陳又瑋今天上場40分鐘僅出現1失誤，連對手富邦勇士總教練許晉哲都點名說，這位鋼鐵人新秀球場掌控能力佳。

表現獲得國家隊級教練肯定，HBL和UBA都拿過「新人王」的陳又瑋，菜鳥球季再成特別個人獎大熱門，這次個人倒是十分低調，喊說還有許多不足，「像外線信心度、把握度還沒很好，要再加強。」

三天內2度出賽都超過40分鐘的陳又瑋也提到，彭俊諺受傷，洋將塔克沒登錄下，本就有可能打滿的心理準備，但實際下場身體仍感到有些負擔，休季期間也要針對體能下功夫。

不過個性走「悶騷」路線的陳又瑋也承認，有關注幾位新人表現，像是新北國王的先發後衛洪楷傑就是角逐新人王的假想敵，他笑說：「之前他的新聞報很大啊，楷傑空手切、無球跑動好，這也是我要學習的。」他補充道，賽季還長，或許還會有很多新人跳出來，現在就以團隊為重，個人表現其次。

高雄鋼鐵人是PLG新成立的隊伍，今天奪下主場連勝後戰績4勝6敗，暫時擺脫「爐主」身份，但陳又瑋和今天攻下本土最高20分的呂政儒都強調，球隊目標是季後賽，農曆年後仍要繼續努力。