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NBA／康特願睹中國真面貌 邀姚明訪台見證民主

中央社 / 波士頓23日綜合外電報導
康特。 路透
康特。 路透

中國籃球協會主席姚明日前邀請美國職籃NBA球員康特訪問中國，康特除回覆他願意，但前提是要能看到中國真實面貌，更反邀姚明一同造訪台灣，看看台灣民主是如何蓬勃發展。

去年11月正式改姓為「自由」（Freedom）的波士頓塞爾蒂克中鋒康特（Enes Kanter Freedom）直言不諱地談論人權，並在社群媒體上批評中國對待維吾爾族的方式。他針對西藏、台灣以及香港的發言也引起廣泛注意，最近更呼籲抵制2022北京冬奧。

前NBA球員姚明17日在北京記者會被問及康特近期的行動主義言行，姚明回答：「若有機會，我想要邀請他來中國訪問…然後他對我們可能會有更全面的瞭解。」

對此，康特曾在美國有線電視新聞網（CNN）節目「新的一天」（New Day）告訴主持人柏曼（JohnBerman）：「我想向姚明先生說一聲謝謝…我真的想要去中國，親眼去看看那裡的一切。」「但這趟旅行，我想要問姚明先生，我能夠參觀勞動營嗎？」

他並說：「我不需要中國的冗長訓話，我不要宣傳活動。我想要實際見到真正的中國，並向全世界展現正在這個國家發生的事情。所以，是的，我接受了他的邀請。」

除了CNN訪問，康特也以影片形式在推特（Twitter）回覆，自己願意在今夏訪問中國，前提是要能造訪維吾爾「奴役勞改營」、看到中國政權如何對待藏人、一同訪問香港和台灣，以及讓他跟中國網球選手彭帥自由談話。

在這段推特影片中，康特表示，自己不反中國人，只是對中國共產黨和中國國家主席習近平有意見。他感謝姚明的邀請，同時反問：「在這趟旅程中，我們能造訪維吾爾奴役勞改營嗎？可以拜訪被虐待和強暴的無辜女性嗎？可以看到（中共）政權強摘器官後如何毀屍嗎？…還是你只是會給我聽宣傳？」

康特提到，在中國政府殘忍統治下，藏人沒有基本權利和自由；香港曾是全球最自由的城市之一，現在天天上演的是新聞自由被毀、權利遭打壓以及逮人場景。

他接著問姚明：「在這趟旅程中，我們能一起造訪台灣嗎？這樣你就能看到那裡民主是如何蓬勃發展，即便（人們）憂心中國可能隨時會侵略。讓我們看看台灣人民快樂的容顏，告訴他們你支持的政權是如何希望扼殺他們，如果他們不想成為中國一部份的話。」

康特也在影片中關切彭帥處境。彭帥曾指控中國國務院前副總理張高麗強迫她發生性關係，之後一度音訊全無，隨後改口稱未遭性侵。

康特問道：「在中國期間，我能見到網球選手彭帥嗎？我能直接跟她談話，問她安不安全、好不好嗎？她能夠自由答覆嗎？」

康特告訴姚明，中共不能收買他，「我不需要中國豪華行程，我希望全世界看到中國真實的一面」。他最後表示，如果姚明答應他的要求，「我會自己買機票，搭今夏第一個航班到中國」。

儘管中國一再否認侵害人權指控，但根據美國國務院估計，自2017年以來，有高達200萬維吾爾人和其他少數民族被拘留在新疆集中營。

姚明 塞爾蒂克 NBA

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