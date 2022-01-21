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NBA／高層開綠燈 佛蓋爾棄用衛少：換上我認為會贏的陣容

聯合新聞網 / 綜合報導
衛少昨日關鍵時刻被棄用，教頭佛蓋爾賽後回應「我放上我認為會贏球的陣容」。 美聯社
衛少昨日關鍵時刻被棄用，教頭佛蓋爾賽後回應「我放上我認為會贏球的陣容」。 美聯社

昨慘遭溜馬逆轉的湖人，其中衛斯特布魯克（Russell Westbrook）再次被認為是此役頭號戰犯，低迷的表現也讓教練佛蓋爾（Frank Vogel）在關鍵時刻棄用。而湖人老大哥詹姆斯（LeBron James），在賽後被問到衛少被換下場一事，也不願意做太多回應。

湖人休賽季大動作換來明星球員衛斯特布魯克，組成紫金三巨頭，盼能衝擊總冠軍，只是衛少表現遠不如預期，始終無法與湖人產生良好的化學反應。昨役對決溜馬之戰，關鍵時刻還慘遭教練佛蓋爾換下，淪落到坐冷板凳的窘境。賽後衛少更是不發一語，比賽還沒結束就迅速離場，賽後與隊友零互動也不接受訪問。

根據媒體報導，烏紗帽岌岌可危的總教練佛蓋爾，已獲湖人高層授權，可以按照自己的判斷，「做出能提升勝率的任何調度」！而《ESPN》再爆料，導致衛少關鍵時刻被冰的最後一根稻草，發生在末節一次對溜馬後衛勒佛特（Caris LeVert）漫不經心的防守，讓對手輕鬆切入上籃得分，佛蓋爾為了保護禁區只能冰凍衛少，賽後面對提問也直言表示，「我換上我認為會贏的陣容」。

事實上佛蓋爾也深知外界盛傳他隨時有可能被炒魷魚的流言，但在NBA執教多年，他早練就不受外界雜音影響的能力，「我不覺得自己四面楚歌，我就是盡可能掌控一切並做好工作，外界的評論完全不會影響我。湖人是大市場球隊，外界與球迷對我們期待很深，老實說我也希望他們這麼在乎，這會激勵我們努力變得更好！」

而昨役奮力繳出30分12籃板的詹姆斯，對於衛少末節遭棄用一事他也簡單做出回應，「你們有在關注他的生涯嗎？如果有的話，那你們覺得末節被換下來會困擾衛少嗎？」記者只能回應「我認為有可能」，不過詹姆斯沒再多做回應，僅留下一句「要跟老婆去看電影」後就火速離場。

中衛 電影

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