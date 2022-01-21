NBA／衛少末節遭棄用提前離場 安東尼緩頰：不是針對教頭

湖人昨在主場慘遭溜馬逆轉，而據《ESPN》報導，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）疑似因在關鍵時刻被「棄用」不太高興，在比賽結束前就提前進入休息室，隨後未受訪就離場，也沒和其他隊友互動。對此「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）出面緩頰，強調衛斯特布魯克做出此舉的原因並非針對個人，只是「還不習慣」。

身為湖人三巨頭之一的「衛少」近況不佳，昨他退場前17投僅5中進帳14分，命中率仍相當低迷。球隊主帥佛蓋爾（Frank Vogel）也選擇在末節剩下3分52秒時就把他換下場。湖人隨隊記者古恩（Kyle Goon）則指出，衛斯特布魯克被換下場後，原本想直接離場，但被同樣坐冷板凳的中鋒喬丹（DeAndre Jordan）「按」回椅子上，但衛少口中仍唸唸有詞。

衛斯特布魯克在比賽最後8.4秒就提前進入休息室，後來未受訪就離開球場，消息人士表示，衛少在休息室也與隊友「零互動」，並早早就離開休息室。

安東尼則表示很能「同理」衛少目前沮喪的心情，「他只是需要調適，我知道他現在正面臨什麼，我也曾經歷過這些。」他也認為衛少今天的舉動並不代表他和教練就此結下了樑子，「他只是還不習慣，」安東尼也說，身為隊友唯一能做的就是幫助他調適心態，度過難關。

《ESPN》爆料，讓湖人教練團決定換下衛斯特布魯克的主因是第四節剩下7分13秒的一次防守，溜馬隊勒佛特（Caris LeVert）切入禁區時，衛少的防守顯得非常消極，最後甚至連跳都不想跳了，直接目送對方上籃。

This is the play that made Vogel bench Westbrook, per @mcten



“The final straw, pushing the staff to honor their instinct to bench him, was when Caris LeVert blew by Westbrook on defense for a layup with 7 minutes, 13 seconds”



(h/t @LakersDailyCom)



pic.twitter.com/X09YEeTsCK — NBA Central (@TheNBACentral) January 20, 2022

湖人教頭佛蓋爾賽後談到讓衛少坐板凳的決定時雲淡風輕地說：「我只是放上我覺得能幫助球隊贏得比賽的球員上場。」詹姆斯（LeBron James）對此則並未正面回應。