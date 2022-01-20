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NBA／敵隊出手擾亂沒看到？庫茲瑪怒斥裁判誤判
籃網靠著厄文（Kyrie Irving）狂轟30分的出色表現，以119比118擊退巫師，收下驚險一勝。不過在關鍵決勝節，卻出現爭議性判決，巫師陣中大將庫茲瑪（Kyle Kuzma）賽後也對此判決結果感到相當不滿。
事件發生於末節，當雙方戰況呈現白熱化時，巫師的夏普（Day'Ron Sharpe）打算傳球給在左側場邊的庫茲瑪，不料籃網助教范特普爾（David Vanterpool），卻出手阻撓、將球撥至別的方向，造成庫茲瑪無法順利拿到球。而裁判則無視此荒謬舉動，持續進行比賽。
大動肝火的庫茲瑪，雖頻頻向裁判表達不滿，但最終仍無法挽回局勢，終場就以一分之差吞下敗仗。賽後庫茲瑪也對此判決憤怒表示，「簡直就是一坨屎!」，並表示籃網助教不該在那時候站起來，「雖然聯盟並沒有強制規定不能站起來，但在關鍵時刻他們影響到比賽，還擋住裁判視線使他無法做出準確判決。」
對於此慘況庫茲瑪也只能自認倒楣，「我不知道還能說甚麼，雖然真的還不幸，但也只能忍受。」而在關鍵時刻，握有一波反攻機會的庫茲瑪，卻錯失兩記絕殺三分，最終以一分之差飲恨，也讓他在賽後只能大嘆「世事難料啊!」
巫師代理教練布萊爾（Joseph Blair），則對此判決感到相當意外，「我認為那球是有碰到的，我不太相信裁判沒有看到那個干擾，這是我籃球生涯以來從未遇到的事情。對於這樣的誤判，我很難去接受。」
Uhhhhm, that's not allowed...#WizNets | #DCAboveAll pic.twitter.com/h6TWaI5oxl— NBC Sports Wizards (@NBCSWizards) January 20, 2022
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