NBA／不當別人只做自己 安比德寫第二快50分紀錄

76人隊明星中鋒安比德（Joel Embiid）在今天出戰魔術隊的比賽中，僅上場27分3秒，就攻下50分、12籃板、3阻攻，帶領76人在第三節擺脫魔術糾纏，最終以123：110勝出，而他也成為聯盟啟用進攻計時器後，上場時間第二少就達成單場50分紀錄的球員。

安比德在今天與76人之戰火力全開，首節他不僅拿下球隊開賽前9分，單節更進帳了球隊25分中的20分，第三節他在球隊落後的情況下再度挺身而出，以10投8中的表現拿下23分，帶領76人單節打出47：23的攻勢逆轉戰局，反倒取得14分領先。

第四節在隊友延續火力的情況下，安比德也僅上場58秒鐘就回到板凳上，最終他以上場27分3秒，創下聯盟採計進攻計時器以來上場時間第二少就攻下50分的紀錄，僅次於勇士隊湯普森（Klay Thompson）在2018年10月30日出賽26分33秒攻下52分。

談到安比德火燙的手感，76人隊友馬克西（Tyrese Maxey）透露，他賽前詢問了安比德今天想扮演哪個球員，是歐尼爾（Shaquille O'Neal），還是諾維茨基（Dirk Nowitzki），「結果他說我要當安比德，我說那你就去吧，而這就是他最終所做的。」

安比德則表示，自己會這樣說，是因為有時候他會想當歐尼爾，有時候想當諾維茨基，有時候想當布萊恩（Kobe Bryant），有時候也想當喬丹（Michael Jordan）或是其他後衛，「但這就只是代表著各種運球投籃、急停跳投、控球等所有的進攻端的技巧結合。」

而76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）更是直言，儘管他生涯曾見過不少名人堂球星，但安比德的表現仍是讓他感到驚喜，「我和威金斯（Dominique Wilkins）一起打過球，但我不確定他是否有過這樣的表現，他可以拿下更多分，但必須花上一整場比賽時間。安比德今天打得更加容易、快速、有效率和有決心。」