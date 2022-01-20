快訊

疫情燒到高雄！一家三口確診足跡曝 遍布好市多、碼頭、水療館

新北公布桃園群聚2確診足跡 曾搭高鐵、捷運與公車

NBA／不當別人只做自己 安比德寫第二快50分紀錄

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
安比德今天創下聯盟採計進攻計時器以來上場時間第二少就攻下50分的紀錄。 美聯社
安比德今天創下聯盟採計進攻計時器以來上場時間第二少就攻下50分的紀錄。 美聯社

76人隊明星中鋒安比德（Joel Embiid）在今天出戰魔術隊的比賽中，僅上場27分3秒，就攻下50分、12籃板、3阻攻，帶領76人在第三節擺脫魔術糾纏，最終以123：110勝出，而他也成為聯盟啟用進攻計時器後，上場時間第二少就達成單場50分紀錄的球員。

安比德在今天與76人之戰火力全開，首節他不僅拿下球隊開賽前9分，單節更進帳了球隊25分中的20分，第三節他在球隊落後的情況下再度挺身而出，以10投8中的表現拿下23分，帶領76人單節打出47：23的攻勢逆轉戰局，反倒取得14分領先。

第四節在隊友延續火力的情況下，安比德也僅上場58秒鐘就回到板凳上，最終他以上場27分3秒，創下聯盟採計進攻計時器以來上場時間第二少就攻下50分的紀錄，僅次於勇士隊湯普森（Klay Thompson）在2018年10月30日出賽26分33秒攻下52分。

談到安比德火燙的手感，76人隊友馬克西（Tyrese Maxey）透露，他賽前詢問了安比德今天想扮演哪個球員，是歐尼爾（Shaquille O'Neal），還是諾維茨基（Dirk Nowitzki），「結果他說我要當安比德，我說那你就去吧，而這就是他最終所做的。」

安比德則表示，自己會這樣說，是因為有時候他會想當歐尼爾，有時候想當諾維茨基，有時候想當布萊恩（Kobe Bryant），有時候也想當喬丹（Michael Jordan）或是其他後衛，「但這就只是代表著各種運球投籃、急停跳投、控球等所有的進攻端的技巧結合。」

而76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）更是直言，儘管他生涯曾見過不少名人堂球星，但安比德的表現仍是讓他感到驚喜，「我和威金斯（Dominique Wilkins）一起打過球，但我不確定他是否有過這樣的表現，他可以拿下更多分，但必須花上一整場比賽時間。安比德今天打得更加容易、快速、有效率和有決心。」

安比德 76人 諾維茨基

延伸閱讀

NBA／安比德27分鐘狂砍50分平個人紀錄 76人逆轉魔術

NBA ／安比德孤掌難鳴 比爾歸隊巫師全體動員克76人

NBA／西蒙斯經紀人會面高層 安比德喊76人不急於改變

NBA／安比德連8場破30分無用 黃蜂終結對76人16連敗

相關新聞

NBA／金塊約柯奇49分大三元 助攻葛登飆致勝三分氣走快艇

飽受傷兵困擾的金塊和快艇上演激烈廝殺，雙方一路戰到延長賽最後時刻，約柯奇（Nikola Jokic）在被包夾情況下把球送到對角底線的葛登（Aaron Gordon），讓他在剩下1.7秒轟進致勝三分球，

NBA／沙波尼斯大三元助威 勒佛特末節爆發逆轉湖人

身處交易流言風暴的勒佛特（Caris LeVert）和沙波尼斯（Domantas Sabonis），在今天作客洛杉磯的比賽中數據大爆發，帶領溜馬克服一度落後15分的劣勢，上演瘋狂第四節，以111比10

NBA／唐西奇41分賽季新高獵龍 獨行俠近11戰奪10勝

唐西奇（Luka Doncic）轟進賽季新高41分，外加14籃板7助攻，特別是第四節最後時刻的關鍵5分，帶領獨行俠後來居上，在主場以102比98險勝暴龍。 獨行俠取得4連勝，同時也是最近11場比

NBA／不當別人只做自己 安比德寫第二快50分紀錄

76人隊明星中鋒安比德（Joel Embiid）在今天出戰魔術隊的比賽中，僅上場27分3秒，就攻下50分、12籃板、3阻...

NBA／接受姚明訪中國邀約 康特前提要去看新疆勞改營

接下北京冬奧推廣大使的前NBA球星姚明，先前在記者會上公開邀請，多次抨擊中國政權的人權鬥士康特（Enes Kanter），可以來中國參訪。對此康特感謝姚明的邀約，並表明想參觀新疆勞改營，和遭受打壓的中

NBA／今日戰績表 詹姆斯攻下30分12籃板湖人仍敗給溜馬

NBA今日戰績表 魔術 110:123 76人 籃網 119:118 巫師 灰狼 122:134 老鷹 黃蜂 111:102 塞爾蒂克 拓荒者 92:104 熱火 騎士 104:117 公

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。