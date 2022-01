NBA／接受姚明訪中國邀約 康特前提要去看新疆勞改營

接下北京冬奧推廣大使的前NBA球星姚明,先前在記者會上公開邀請,多次抨擊中國政權的人權鬥士康特(Enes Kanter),可以來中國參訪。對此康特感謝姚明的邀約,並表明想參觀新疆勞改營,和遭受打壓的中國網球女將彭帥會面,順帶還邀請姚明一同前往台灣、香港看看。

對於康特先前在社群軟體上,多次為人權議題發聲、抵制習近平政權等言論,身為中國籃球名將的姚明,出席北京冬奧記者會力邀康特有機會能來中國看看,或許想法會就此改觀。今日康特則在《CNN》受訪中,大方接受他的邀約,並點名要先去遭嚴重迫害的新疆勞改營看看。

姚明昨日邀請康特來中國看看,今日康特就回應了。 路透

康特表示,「感謝姚明先生的邀約,今夏我會去中國看看,但他能先帶我去新疆勞改營參觀嗎?」另外康特還提及陷入中國高層性侵疑雲、目前不確定是否受國家監控的彭帥,「我不需要豪華的中國之旅,我想額外與彭帥來一場自由的對話。」順帶還邀請姚明一同參訪台灣、西藏、香港。

康特高EQ回應也獲得網友一片好評,並提醒他要注意人身安全,以免遭受中國不當對待。不過康特不會這麼輕易向惡勢力低頭,他表示,「我想讓大家知道,中國殘暴政權並不能代表奧林匹克核心友好、尊重的核心。他們無視人權,濫殺人民自由。」

最後康特也提到,先前金州勇士隊老闆之一的帕里哈皮提亞(Chamath Palihapitiya),不管人民死活的爭議言論並痛批,「我覺得他很可悲、噁心,他應該為他的言行舉止感到羞恥才對。」

I accept your invitation @YaoMing & will come to China this summer



I don't need a luxury tour of China or propaganda



Will you join me in visiting Uyghur Slave Labor Camps, Tibet, HK & Taiwan?



I would like to have a FREE conversation with Peng Shuai



Let me know if Xi approves! pic.twitter.com/Dxmyv5je9r