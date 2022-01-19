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NBA／顏扣戈貝爾登年度最佳候選 衛少：苦主可能會是任何人

聯合新聞網 / 綜合報導
衛斯特布魯克在3屆年度最佳防守球員戈貝爾頭上大爆扣。 路透社
衛斯特布魯克在3屆年度最佳防守球員戈貝爾頭上大爆扣。 路透社

湖人昨日不但靠著打敗強權爵士終止三連敗，陣中球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）還在3屆年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）頭上大爆扣，衛少賽後自豪表示，「今晚苦主是戈貝爾，明天可能會是任何人。」

這個灌籃也被老大哥詹姆斯（Lebron James）大力推荐，不但用「具有爆炸力」、「電爆全場」、「史詩級」形容，還稱自己不斷重複觀看，教頭佛蓋爾（Frank Vogel）也稱讚，「當你對上戈貝爾時你要打得很聰明，如果你的出手軟弱無力，他一定會把球蓋掉。」衛少也相當自豪自己這記大爆扣，「今晚的苦主是戈貝爾，明天可能會是任何人。」

不過賽後戈貝爾卻對此次扣籃深感不滿，並指出衛少的左手押著他的身體，讓他根本無法跳起來封阻。儘管如此，湖人球迷仍為之瘋狂，官方IG特別在此次精彩大爆扣下方寫道，「史上絕無僅有的灌籃」，網友也認為這會是年度最佳灌籃強力候選之一。

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