NBA／終於有人願意接手西蒙斯 76人卻拒絕活塞優質包裹

76人西蒙斯（Ben Simmons）本季一場未上，球團想尋求交易，但不是有些球隊不敢接受這個燙手山芋，就是總管莫雷（Daryl Morey）老是不滿意交易得到的人選，跟活塞談崩的這樁交易案就是屬於後者。

根據美媒指出，活塞給出的球員其實並不差，包含前鋒葛蘭特（Jerami Grant）、射手貝伊（Saddiq Bey），長人歐利尼克（Kelly Olynyk），另外還附加一個首輪選秀權，不過這份包裹沒有打動莫雷的心，目前已經被76人拒絕。

76人比較有興趣的人選應該會是一位有能力影響戰局的明星球員，就有消息指出他們非常渴望哈登(James Harden)能加入，其實76人去年就有全力爭取交易哈登，可惜最後被籃網捷足先登，目前莫雷還在等待最佳時機，重新和哈登合作。

雖然76人不買單，但不代表葛蘭特沒人要，事實上這位剛簽下4年1.12億延長合約的27歲前鋒，是今年交易市場上熱門人選，先後已傳出公牛、灰狼、拓荒者、尼克、湖人、塞爾提克、巫師與溜馬都對他有興趣。