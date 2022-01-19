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NBA／被前東家球迷嗆靠詹皇贏球 厄文爆粗口「不知感恩」
厄文（Kyrie Irving）昨日回到克里夫蘭面對老東家騎士，遭場邊球迷嗆沒有詹姆斯（Lebron James）就贏不了球，厄文也不甘示弱爆粗口怒嗆「幫你們贏一座冠軍還不知感恩」?
該役比賽進行到一半時，疑似有球迷對場上的厄文挑釁，「你是逃跑了嗎？你需要詹姆斯才能贏」，而厄文也不甘示弱爆粗口回應「我幫你們拿了冠軍，但你們這幫MDFK卻不懂得感恩」。然而另一位球迷仍接續著回應，「只有一座！只有一座！」
2011年厄文被騎士選中，2016年和詹姆斯、勒夫（Kevin Love）共組三巨頭擊敗73勝的勇士，拿下隊史首座金盃，直到隔年要求交易後才被換到賽爾提克，目前則是效力籃網。
“Got y’all a championship and motherf**kers still ungrateful”— Complex Sports (@ComplexSports) January 18, 2022
Kyrie to a Cavs fan heckling him.
(via TT/_Willswish) pic.twitter.com/1mYFKA074m
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