NBA／被前東家球迷嗆靠詹皇贏球 厄文爆粗口「不知感恩」

厄文(Kyrie Irving)昨日回到克里夫蘭面對老東家騎士,遭場邊球迷嗆沒有詹姆斯(Lebron James)就贏不了球,厄文也不甘示弱爆粗口怒嗆「幫你們贏一座冠軍還不知感恩」?

該役比賽進行到一半時,疑似有球迷對場上的厄文挑釁,「你是逃跑了嗎?你需要詹姆斯才能贏」,而厄文也不甘示弱爆粗口回應「我幫你們拿了冠軍,但你們這幫MDFK卻不懂得感恩」。然而另一位球迷仍接續著回應,「只有一座!只有一座!」

2011年厄文被騎士選中,2016年和詹姆斯、勒夫(Kevin Love)共組三巨頭擊敗73勝的勇士,拿下隊史首座金盃,直到隔年要求交易後才被換到賽爾提克,目前則是效力籃網。

“Got y’all a championship and motherf**kers still ungrateful”



Kyrie to a Cavs fan heckling him.



(via TT/_Willswish) pic.twitter.com/1mYFKA074m