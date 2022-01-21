NBA／今日戰績表 保羅20分11助攻太陽退獨行俠拉出5連勝

昨天在主場驚險擊退暴龍的獨行俠，隨即「背靠背」主場迎戰來訪的聯盟龍頭太陽，儘管獨行俠一路和對手周旋到第四節，甚至還領先8分，但比賽後段顯得氣力放盡，被太陽殺出一波22比6的攻勢，最終以101比109結

2022-01-21 11:45