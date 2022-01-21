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NBA／今日戰績表 保羅20分11助攻太陽退獨行俠拉出5連勝

聯合新聞網 / 整理
太陽隊保羅(左)20分11助攻，助球隊打敗獨行俠。 路透社
太陽隊保羅(左)20分11助攻，助球隊打敗獨行俠。 路透社

NBA今日戰績表

鵜鶘 102:91 尼克

太陽 109:101 獨行俠

溜馬 121:117(OT) 勇士

NBA明日賽程

時間 主場 客場

08:00 雷霆 vs. 黃蜂

08:00 湖人 vs. 魔術(緯來體育台、愛爾達體育1台)

08:00 快艇 vs. 76人

08:30 熱火 vs. 老鷹

08:30 拓荒者 vs. 塞爾蒂克

09:00 暴龍 vs. 巫師

09:00 公牛 vs. 公鹿(緯來體育台)

09:30 籃網 vs. 馬刺

10:00 灰熊 vs. 金塊

10:00 活塞 vs. 爵士

11:00 火箭 vs. 勇士(愛爾達體育台、Eleven Sports 1)

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