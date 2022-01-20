NBA／今日戰績表 詹姆斯攻下30分12籃板湖人仍敗給溜馬
NBA今日戰績表
魔術 110:123 76人
籃網 119:118 巫師
灰狼 122:134 老鷹
黃蜂 111:102 塞爾蒂克
拓荒者 92:104 熱火
騎士 104:117 公牛
灰熊 114:126 公鹿
暴龍 98:102 獨行俠
雷霆 96:118 馬刺
快艇 128:130(OT) 金塊
活塞 133:131 國王
溜馬 111:104 湖人
NBA明日賽程
時間 主場 客場
08:30 鵜鶘 vs. 尼克
08:30 太陽 vs. 獨行俠(緯來體育台、愛爾達體育1台)
11:00 溜馬 vs. 勇士(Eleven Sports1)
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