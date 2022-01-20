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NBA／今日戰績表 詹姆斯攻下30分12籃板湖人仍敗給溜馬

聯合新聞網 / 整理
詹姆斯(右)攻下30分12籃板，湖人隊仍敗給溜馬。 法新社
詹姆斯(右)攻下30分12籃板，湖人隊仍敗給溜馬。 法新社

NBA今日戰績表

魔術 110:123 76人

籃網 119:118 巫師

灰狼 122:134 老鷹

黃蜂 111:102 塞爾蒂克

拓荒者 92:104 熱火

騎士 104:117 公牛

灰熊 114:126 公鹿

暴龍 98:102 獨行俠

雷霆 96:118 馬刺

火箭 116:111 爵士

快艇 128:130(OT) 金塊

活塞 133:131 國王

溜馬 111:104 湖人

NBA明日賽程

時間 主場 客場

08:30 鵜鶘 vs. 尼克

08:30 太陽 vs. 獨行俠(緯來體育台、愛爾達體育1台)

11:00 溜馬 vs. 勇士(Eleven Sports1)

NBA戰績排行

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