NBA／今日戰績表 詹姆斯攻下30分12籃板湖人仍敗給溜馬

飽受傷兵困擾的金塊和快艇上演激烈廝殺，雙方一路戰到延長賽最後時刻，約柯奇（Nikola Jokic）在被包夾情況下把球送到對角底線的葛登（Aaron Gordon），讓他在剩下1.7秒轟進致勝三分球，

2022-01-20 15:10