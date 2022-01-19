快訊

微軟天價買暴雪：全球遊戲業的「元宇宙破壞神」誕生？

NCC年前審查通過 「鏡電視」成近十年首家准設新聞台

NBA／選秀唯一中選女球員 哈里斯66歲辭世

中央社 / 洛杉磯18日綜合外電報導
美國職籃NBA史上唯一在選秀會被選進球隊的女球員哈里斯（Lusia Harris）今天在家鄉密西西比州過世，享壽66歲。 美聯社
美國職籃NBA史上唯一在選秀會被選進球隊的女球員哈里斯（Lusia Harris）今天在家鄉密西西比州過世，享壽66歲。 美聯社

美國職籃NBA史上唯一在選秀會被選進球隊的女球員哈里斯（Lusia Harris）今天在家鄉密西西比州過世，享壽66歲。

哈里斯的家人在聲明中說：「我們深感悲痛地通知大家，我們的天使、大家長、姊妹、母親、祖母、奧運銀牌得主、『籃球界的皇后』哈里斯，今天在密西西比州突然辭世。」她的家人並未透露死因。

「最近幾個月，哈里斯女士過得十分開心，令她感到喜悅的，包括她最小的兒子將要結婚的消息，以及最近一部讓她的故事廣為人知的紀錄片受到一致好評。」

哈里斯最為人熟知的事蹟之一，就是於1976年蒙特婁奧運，拿下奧運女籃史上的第1分。她也在美國職籃NBA於1977年的選秀會中，被紐奧良爵士（猶他爵士前身）選上，讓她成為NBA史上唯一1位在選秀會被選進球隊的女子球員。

哈里斯並未到爵士的訓練營報到，因為當時她懷有身孕。她曾短暫在美國女子職籃WNBA打球，並曾率德爾塔州立大學（Delta State University）拿下3次美國大學籃賽冠軍。

她1992年入選美國籃球名人堂（Naismith MemorialBasketball Hall of Fame），1999年入選女子籃球名人堂（Women's basketball Hall of Fame）。

NBA 爵士 選秀

延伸閱讀

求售西蒙斯與哈里斯 外媒推測76人意在哈登

NBA／外媒曝76人新交易方針 傳要拿西蒙斯也得收哈里斯

NBA／籃網將班布里轉為保障約 哈里斯傳將開始訓練

專訪／「金牌」哈里斯比讚謝台粉 穿短裙打鬥下體受傷

相關新聞

NBA／湯普森手感火燙 柯爾：復出以來最棒的一場

在今天勇士大勝活塞的比賽中，湯普森（Klay Thompson）飆出回歸以來的單場得分新高21分，賽後他直言這是他復出以來感覺最好的一場比賽，但他仍不滿足於此。 「我不在乎我是不是連續失手100

NBA／被前東家球迷嗆靠詹皇贏球 厄文爆粗口「不知感恩」

厄文（Kyrie Irving）昨日回到克里夫蘭面對老東家騎士，遭場邊球迷嗆沒有詹姆斯（Lebron James）就贏不了球，厄文也不甘示弱爆粗口怒嗆「幫你們贏一座冠軍還不知感恩」? 該役比賽進行到

NBA／寶兒再有新歸宿 金塊三方交易向馬刺換來射手富比士

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，馬刺、金塊和塞爾蒂克啟動一筆三方交易。 具體內容是：馬刺將富比士（Bryn Forbes）送到金塊，從塞爾蒂克拿

NBA／公牛脫胎換骨成東區龍頭 總裁肯定制服組背後努力

公牛老闆老藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）近年退居幕後，兒子藍斯道夫（Michael Reinsdorf）接掌總裁也承擔領導制服組之責，球隊本季脫胎換骨，戰績登東區龍頭，藍斯道夫就誇讚總管與

NBA／選秀唯一中選女球員 哈里斯66歲辭世

美國職籃NBA史上唯一在選秀會被選進球隊的女球員哈里斯（LusiaHarris）今天在家鄉密西西比州過世，享壽66歲

NBA／稱上月遇彭帥聊得很開心 姚明：想邀康特來看中國看看

適逢北京冬奧會鄰近，做為「冰雪運動推廣大使」的前NBA球星姚明，17日在出席媒體茶會時證實，上個月他和網球明星彭帥會面，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。