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PLG／鋼鐵人再推三分球大紅包 24秒內連進五球拿10萬

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
高雄鋼鐵人推出「五福臨門」百萬三分球投籃和現場球迷同樂。圖／高雄鋼鐵人提供
高雄鋼鐵人推出「五福臨門」百萬三分球投籃和現場球迷同樂。圖／高雄鋼鐵人提供

繼聖誕節「百萬Logo Shot」大驚喜之後，PLG高雄鋼鐵人又將送出虎年新春大紅包，21、23日在鳳山體育館主場迎戰勁敵新竹街口攻城獅和台北富邦勇士比賽中，再度推出「五福臨門」百萬三分球投籃和現場球迷同樂。

鋼鐵人球團將在兩場比賽的中場各抽出5名現場觀眾到場中投籃，只要選擇一個三分球定點（底線、45度角或弧頂），在24秒內連續投進5記三分球（中斷即重新計算），就可贏得10萬元的虎年新春大紅包。由於這項投籃成功的機率比的去年聖誕節Logo Shot稍大，但屬於實力大於運氣，有興趣試手氣的朋友這幾天趕緊好好地練一練，到時被抽中嘗試的成功率會更高。

球團已備妥百萬元現金，希望中籤上場的幸運球迷通通都能「五福臨門」拿下大紅包，未能投進的球迷也將獲得高雄鋼鐵人限量紅包袋和紀念商品。

鋼鐵人的洋將塔克老師三分球相當拿手，最近在練習時曾出現一分鐘內連記18記三分球的神技。塔克老師特別給中籤投籃的球迷經驗建議，要拿紅包的訣竅就在於「手肘往內 輔助手要正 手隨球」（Elbow in, straight guide hand, follow through/ 可參考塔克一分鐘連進18記三分球影片）。

21日主場與攻城獅交手的時間是晚上七點，23日與富邦勇士對戰則是下午兩點三十分開打，目前這兩支戰績名列前矛的球隊，都是今年球季第一次到鳳山踢館，期望熱情的鋼鐵人支持者都能到場加油打氣，同時試試手氣，為自己贏得虎年開春第一個大紅包。

富邦勇士 攻城獅 PLG

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