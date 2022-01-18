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NBA／稱沒人理維吾爾族 金州勇士老闆發言惹議

中央社 / 舊金山18日綜合外電報導
金州勇士隊老闆之一的帕里哈皮提亞。 路透
金州勇士隊老闆之一的帕里哈皮提亞。 路透

美國職籃NBA金州勇士隊老闆之一的帕里哈皮提亞日前表示，他在意中國如果攻台可能影響經濟，才不管「維吾爾人發生什麼事」，為此，球隊試圖與他劃清界線。

勇士隊17日在推特上發文表示，身為一個無涉勇士隊日常運作職責的投資人，「帕里哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）先生的發言不代表我們球隊，他的觀點當然沒反映我們組織的觀點」。

人權專家、目擊者和美國政府指出，超過100萬維吾爾人與其他突厥語系穆斯林，被關在中國新疆的拘留營內。北京形容這些營地是職訓中心，並宣稱中國如同許多西方國家，試圖遏制激進的伊斯蘭恐怖主義。

但美國形容中國作法為種族滅絕，並連同澳洲、英國、加拿大等國家，計劃據此對北京冬季奧發動外交抵制。

帕里哈皮提亞是在他的All-In Podcast節目談論美中政策時，發表上述評論。

當時另一名主持人談及美國總統拜登政府對新疆的立場，帕里哈皮提亞回應說：「我們老實說吧，沒人在意維吾爾人發生什麼事。」

他接著表示：「你提起這件事…我們其他人才不在乎。」

共同主持人質疑他的說法時，他又加碼說道：「我在乎如果中國侵犯台灣，我們的經濟局勢可能突然改變。」

「但如果你問我在乎另一個國家裡面的某一群人，我會等到我們能顧好自己，才會把他們擺在我們前面。」

但事後帕里哈皮提亞表示，他表現得「缺乏同情心」。他上推特寫道：「我要說清楚，我相信人權很重要，不管是在中國、美國或其他地方。」

中國會封殺批評北京的體壇名人、球隊和組織。例如兩年多前，休士頓火箭隊總經理摩瑞（DarylMorey）推文支持香港民主運動，中國中央電視台就停播NBA球賽。

波士頓塞爾蒂克球員坎特（Enes Kanter）形容中國國家主席習近平是「殘忍獨裁者」，並譴責北京的西藏政策後，騰訊串流服務也停播塞爾蒂克的比賽。

帕里哈皮提亞發言惹議後，坎特擷取他的評論推文寫道：「種族滅絕發生時，就是這種人讓它發生的。可恥！」

塞爾蒂克 勇士 NBA

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