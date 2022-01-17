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NBA／湖人慘敗中還偷看數據 詹姆斯道歉承諾紫金大軍會更好

聯合新聞網 / 綜合報導
球隊落後的情況下，詹姆斯竟還有閒情逸致查看比賽數據，遭批「是在看心酸的嗎？」 美聯社
球隊落後的情況下，詹姆斯竟還有閒情逸致查看比賽數據，遭批「是在看心酸的嗎？」 美聯社

湖人昨（16日）以37分之差慘遭金塊屠殺，近期苦吞3連敗，比賽中「詹皇」詹姆斯（LeBron James）還被捕捉到只顧著看統計數據，前湖人隊球星魔術強森（Magic Johnson）也痛批球隊不積極。今天詹皇則在推特發文向球迷道歉，並承諾球隊會越來越好。

紫金大軍昨役攻守失序，整場被對手壓著打，終場遭痛宰37分，苦吞3連敗，賽後戰績21勝22敗，湖人勝率再度跌破5成，在西區僅排第八。

儘管球隊正「慘敗中」，詹姆斯下場休息時仍不忘查看本場數據統計，一旁的隊友「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）轉頭瞥見這一幕表情微露尷尬，不過隨即起身走上場。

前湖人球員、也是NBA史上第一位高中生選秀狀元布朗（Kwame Brown）對此批評：「LeBron兄在比賽進行中看數據統計表的舉動告訴我，湖人已經陷入頹勢，這支球隊在防守端一點連結都沒有。」布朗表示，數據表對在場上的球員來說一點幫助也沒有，並分享有次輸球後，球員們回到巴士上完全不能看數據表：「因為我們就是輸球了，他X的，看那些數據是在看心酸的嗎？」

布朗呼籲年輕球員們千萬別效法詹皇這個行為：「我絕不會否定他在籃球領域的偉大成就，他依舊非常卓越。他也會以一個偉大球員的身分退役，但那個畫面傳達了錯誤的訊息，那非常糟糕，任何一個想成為職業球員的人，都不應該去學他，布萊恩（Kobe Bryant）絕不會在比賽中做這件事！」

而針對湖人昨役荒腔走板的表現，強森也忍不住砲轟：「球員在場上缺乏努力，而且毫無企圖心。」詹姆斯今天則在推特向球迷們表達歉意：「我道歉，我保證我們會變得更好！」

LeBron James 湖人

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