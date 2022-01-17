NBA／哈登暖挺杜蘭特做後盾 籃網三巨頭至今僅合體16場

籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）昨役膝蓋遭撞傷退場，經檢查後確定為左膝內側副韌帶扭傷，至少得休養一個月。三巨頭之一倒下，哈登（James Harden）勢必得挺身而出，他則霸氣宣告自己仍然會帶領球隊贏球，並暖心喊話表達對KD的支持。

籃網昨在主場出戰鵜鶘，第二節籃網隊布朗（Bruce Brown）防守時不慎摔倒在地，過程中不小心撞到杜蘭特的膝蓋，杜蘭特因而退場接受治療，他今天進行核磁共振（MRI）檢查，確定是左膝內側副韌帶扭傷，預計需休養4到6周。

據美媒報導，籃網隊教頭奈許（Steve Nash）對此無奈表示，杜蘭特、哈里斯（Joe Harris）受傷，加上厄文（Kyrie Irving）無法在主場出戰，哈登可能得獨自扛起重擔。哈登昨受訪時則霸氣回應：「杜蘭特受傷讓一切變得很艱難，但這並不會影響我主宰比賽，我一心只想贏球。」之後他也在推特上發文，對KD暖心喊話：「你不是獨自一人對抗全世界，我會一直做你的後盾。」

It’s never gone be you against the world cuz imma back you up. 🅿️ pic.twitter.com/7877Z9IX4J — James Harden (@JHarden13) January 16, 2022

不過對籃網來說也有好消息，接下來的14場比賽中有11場都是客場征戰，屆時厄文就能上場替球隊效力，也能大大減輕哈登身上的重擔。

此外，據美媒統計，自從去年哈登改披籃網戰袍後，至今包含季後賽籃網共打了113場比賽，三巨頭卻只有16場成功合體，未來一個月杜蘭特也將繼續缺陣，看來三巨頭合體真的得要「天時、地利、人和」了。