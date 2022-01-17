NBA／浪花兄弟影響下一代 格林：現在小孩看柯瑞有如喬丹
勇士隊柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）以神準的外線手感聞名，其中柯瑞除了登上NBA歷史三分球之王寶座外，也改變了聯盟的攻擊生態。戰友格林（Draymond Green）日前接受外媒專訪時談到浪花兄弟的影響力，表示對現在的孩子們而言，柯瑞就像是「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）一樣的存在。
格林表示，NBA是個會互相模仿的聯盟，大家看到柯瑞和K湯神準的投射能力，就會認為「必須投進三分球來擊敗對手」，於是漸漸地在比賽中模仿他們投三分。
格林提到，這不只改變聯盟生態，也連帶影響到下一代：「對現在的孩子們來說，柯瑞就像他們的喬丹。大家都想學他投大號三分球，你到球場上去看看，很多小孩從40英尺外把球扔向籃框，這就是浪花兄弟帶來的影響力。」
格林這一席話被轉發到PTT，有網友附和：「的確啊，現在小朋友誰看過喬丹打球？」、「老實說事實沒錯啊，大家都知道小孩子每個都想投三分是因為誰」。但也有人歪樓：「SBL領先世界，NBA花了十年終於跟上惹！」、「韓國人：我們30年前就發明了無限三分球戰術」。
"You see these young kids come in and it's like, Steph is like they MJ."@Money23Green believes Steph and Klay have truly changed the game.— Golden State Warriors (@warriors) January 16, 2022
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