T1聯盟／桑尼雙20領軍 太陽險勝雲豹

結束連3周主場賽程的台中葳格太陽隊，今天作客中原大學挑戰地主桃園雲豹隊，外援桑尼（Sani Sakakini）火力全開，轟下35分、20籃板，亞洲外援何喬登（Jordan Heading）也轟進創紀錄8記三分球在內的32分，聯手助隊以119：115踢館成功。

太陽洋將萊特（Julian Wright）因右後大腿拉傷缺陣，使桑尼和何喬登面對3名洋將加1名亞洲外援全到齊的桃園雲豹打得格外辛苦，桑尼還在比賽終了前2分鐘犯滿離場，讓比賽一度緊張。

葳格太陽總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）肯定球員表現，他說：「這是場團隊勝利，尤其我們只有二名外援的情況下，能團結一心搶下勝利，我為球員們感到驕傲！」

桑尼也說，儘管當時自己犯滿，但相信隊友能守護勝利，「今天無論籃板或助攻我們都表現得很好，尤其防守端我們真的非常努力，我們值得這場勝利。」

全場三分球14投8中、創聯盟單場最多三分球紀錄的何喬登，今天另有10籃板，他也肯定每個隊友都能挺身而出，「最後2分鐘大家一起努力撐過去，這是場很棒的勝利，相信我們會越來越好！」

本土小將丁聖儒今天也有22分、7助攻和6籃板，雲豹以洋將威廉斯31分、11籃板最佳。