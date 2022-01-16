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中職／周思齊盼棒籃包雙冠 加碼舉辦兒子「加盟儀式」

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
周思齊擔任中信特攻主場的開球嘉賓，休息時間丟紀念品和球迷互動。記者葉信菉／攝影
周思齊擔任中信特攻主場的開球嘉賓，休息時間丟紀念品和球迷互動。記者葉信菉／攝影

去年率中信兄弟隊迎接總冠軍的職棒人氣球星「周董」周思齊，今天特別帶著12歲的兒子威利到新莊體育館為中信特攻籃球隊加油，父子倆除一起擔任開球嘉賓，周思齊還為喜歡打籃球的兒子自辦一場「加盟儀式」，鼓勵愛子勇敢追夢。

周思齊父子倆提早來到新莊體育館，開球前還自己體驗了一下新莊的籃框，中場也參加了投籃活動，周思齊笑說：「平常我們都打河邊，第一次來那麼好的場地有點不習慣，要適應一下。」他讚新莊體育館環境好，第一次的籃球觀賽體驗留下很棒印象，且球隊戰績狀況都不錯，「（奪冠）很有機會，也希望一舉拿下雙料冠軍。」

周思齊還透露，雖帶過兒子打過棒球，但棒球配備太多又在室外，兒子相較之下更喜歡籃球，「他覺得打籃球比較輕鬆，不過今天發現，打籃球也不太輕鬆。」兒子雖沒把棒球當首選，周思齊說不會失望，「他有朝一日成為中信特攻球員，也很棒！」

父子倆今天都獲得中信特攻球衣，周思齊還讓兒子套上球衣，笑說這是自辦的「中信特攻加盟儀式」，父子互動十分可愛。

第一次為籃球開球，偶像是NBA勇士隊當家球星柯瑞的威力說：「沒有開球過，很緊張，很奇怪，（球員）很高，看不到他們的臉。」周思齊一旁補充說，兒子本來覺得自己很高，今天才發現「人外有人、天外有天」。

周思齊（右一）和兒子威利（左一）參加中信特攻主場的中場遊戲。記者葉信菉／攝影
周思齊（右一）和兒子威利（左一）參加中信特攻主場的中場遊戲。記者葉信菉／攝影

周思齊 特攻 棒球

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