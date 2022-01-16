中職／周思齊盼棒籃包雙冠 加碼舉辦兒子「加盟儀式」

去年率中信兄弟隊迎接總冠軍的職棒人氣球星「周董」周思齊，今天特別帶著12歲的兒子威利到新莊體育館為中信特攻籃球隊加油，父子倆除一起擔任開球嘉賓，周思齊還為喜歡打籃球的兒子自辦一場「加盟儀式」，鼓勵愛子勇敢追夢。

周思齊父子倆提早來到新莊體育館，開球前還自己體驗了一下新莊的籃框，中場也參加了投籃活動，周思齊笑說：「平常我們都打河邊，第一次來那麼好的場地有點不習慣，要適應一下。」他讚新莊體育館環境好，第一次的籃球觀賽體驗留下很棒印象，且球隊戰績狀況都不錯，「（奪冠）很有機會，也希望一舉拿下雙料冠軍。」

周思齊還透露，雖帶過兒子打過棒球，但棒球配備太多又在室外，兒子相較之下更喜歡籃球，「他覺得打籃球比較輕鬆，不過今天發現，打籃球也不太輕鬆。」兒子雖沒把棒球當首選，周思齊說不會失望，「他有朝一日成為中信特攻球員，也很棒！」

父子倆今天都獲得中信特攻球衣，周思齊還讓兒子套上球衣，笑說這是自辦的「中信特攻加盟儀式」，父子互動十分可愛。