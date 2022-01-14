PLG／呂政儒24分新高白搭 鋼鐵人主場不敵領航猿

上周作客新竹拿下開季後第二勝的高雄鋼鐵人隊，今天回到主場迎戰同戰績的桃園領航猿隊，兩隊本場比賽一路拉鋸，第三節一度落後到10分的領航猿，靠著末節多點開花的攻勢，以及陳冠全在倒數31秒的關鍵補籃，最終就以101：94擊敗鋼鐵人，讓鋼鐵人繼續在戰績榜敬陪末座。

戰績墊底的鋼鐵人，上周在「鋼鐵坦克」王柏智打出生涯代表作的情況下擊敗攻城獅，也收下本季第二勝，本周鋼鐵人也延續氣勢在主場迎戰領航猿，兩隊在上半場就展開激烈拉鋸戰，其中鋼鐵人在洋將班森（Keith Benson）前兩節就攻下18分下，助球隊取得1分領先。

易籃後，班森依舊維持火燙手感連得8分，加上布朗的穿針引線，鋼鐵人一度取得10分領先，不過第四節領航猿展現多點開花的攻勢，不僅輪番上陣的雙洋將羅賓森（Devin Robinson）、喬丹（Jordan Tolbert）聯手攻下17分，今天找回進攻手感的施晉堯、陳冠全也適時挺身而出，其中陳冠全更在倒數31秒完成關鍵補籃，幫助領航猿取得5分領先，最終領航猿也以7分差距拿下勝利，以3勝4敗排名第5名，鋼鐵人則是以2勝5敗持續墊底。

領航猿雙洋將羅賓森與喬丹今天分別有22分、19籃板與24分、6籃板、6助攻演出，吳家駿、施晉堯和盧峻翔同樣有雙位數得分進帳，至於鋼鐵人呂政儒今天投進6顆三分球拿下加盟PLG以來的單場新高24分，班森則有28分、12分演出，但得分幾乎都集中在前三節。