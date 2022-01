NBA／不會每天在別人頭上灌籃！金塊主帥就愛約柯奇內斂

金塊隊中鋒約柯奇(Nikola Jokic)延續上季MVP身手,本季表現仍舊不俗,金塊隊主帥馬龍(Michael Malone)近日也為子弟兵打抱不平,直言他身為上屆MVP,卻沒有獲得相對該有的關注度,甚至語出驚人表示約柯奇「不夠性感」。

馬龍先是大讚約柯奇:「當你翻開字典查詢穩定性(consistency)這個單字時,上面應該要有Nikola的照片。你看在實施『泡泡聯盟』的賽季、上一季,接著來到今年,穆雷(Jamal Murray)、波特(Michael Porter Jr.)、多齊爾(P.J. Dozier)進入傷兵名單……這樣看來,約柯奇本季的所作所為看起來就變得更加不可思議了。」

約柯奇本季場均可攻下25.5分、14籃板、7助攻,與上季的26.4分、10.8籃板、8.3助攻相去不遠,但卻鮮少被媒體提及有望衛冕MVP,焦點幾乎都放在勇士隊柯瑞(Stephen Curry)、籃網隊杜蘭特(Kevin Durant)、公鹿隊「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)和「詹皇」詹姆斯(LeBron James)身上。馬龍對此打抱不平地說:「以關注度而言,我認為他是最不受尊重的衛冕MVP之一。」

馬龍甚至語出驚人表示約柯奇「不夠性感」,但仍讚頌他的「曖曖內含光」:「他不是那種每天在別人頭上灌籃以登上《世界體育中心》的球員,他也不會連續蓋別人3個火鍋。我們可以更加注意他的傳球、籃球智商和解讀比賽的能力,就像注意他每晚的得分、籃板與組織站位一樣。終於,我開始聽到他在防守上或得更多讚許,而這對他來說是當之無愧的。」

約柯奇對此則回應,不管別人尊不尊重他,他都接受,而針對教練馬龍認為他「不性感」,他也坦白地表示:「我喜歡,他沒有說謊。」

"If they don't respect me, I like it, if they respect me, I like it."



-Nikola Jokic postgame on where he stands about not getting respect.



Also, on Michael Malone saying he's not sexy:



"I like it. He's not lying." pic.twitter.com/dGzRoqQyXn