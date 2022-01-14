NBA／不會每天在別人頭上灌籃！金塊主帥就愛約柯奇內斂
金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）延續上季MVP身手，本季表現仍舊不俗，金塊隊主帥馬龍（Michael Malone）近日也為子弟兵打抱不平，直言他身為上屆MVP，卻沒有獲得相對該有的關注度，甚至語出驚人表示約柯奇「不夠性感」。
馬龍先是大讚約柯奇：「當你翻開字典查詢穩定性（consistency）這個單字時，上面應該要有Nikola的照片。你看在實施『泡泡聯盟』的賽季、上一季，接著來到今年，穆雷（Jamal Murray）、波特（Michael Porter Jr.）、多齊爾（P.J. Dozier）進入傷兵名單……這樣看來，約柯奇本季的所作所為看起來就變得更加不可思議了。」
約柯奇本季場均可攻下25.5分、14籃板、7助攻，與上季的26.4分、10.8籃板、8.3助攻相去不遠，但卻鮮少被媒體提及有望衛冕MVP，焦點幾乎都放在勇士隊柯瑞（Stephen Curry）、籃網隊杜蘭特（Kevin Durant）、公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和「詹皇」詹姆斯（LeBron James）身上。馬龍對此打抱不平地說：「以關注度而言，我認為他是最不受尊重的衛冕MVP之一。」
馬龍甚至語出驚人表示約柯奇「不夠性感」，但仍讚頌他的「曖曖內含光」:「他不是那種每天在別人頭上灌籃以登上《世界體育中心》的球員，他也不會連續蓋別人3個火鍋。我們可以更加注意他的傳球、籃球智商和解讀比賽的能力，就像注意他每晚的得分、籃板與組織站位一樣。終於，我開始聽到他在防守上或得更多讚許，而這對他來說是當之無愧的。」
約柯奇對此則回應，不管別人尊不尊重他，他都接受，而針對教練馬龍認為他「不性感」，他也坦白地表示：「我喜歡，他沒有說謊。」
"If they don't respect me, I like it, if they respect me, I like it."— Joel Rush (@JoelRushNBA) January 14, 2022
-Nikola Jokic postgame on where he stands about not getting respect.
Also, on Michael Malone saying he's not sexy:
"I like it. He's not lying." pic.twitter.com/dGzRoqQyXn
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言