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NBA／不會每天在別人頭上灌籃！金塊主帥就愛約柯奇內斂

聯合新聞網 / 綜合報導
金塊隊中鋒約柯奇雖為上季MVP，不過他的關注度卻不如柯瑞、杜蘭特等人來得高。 美聯社
金塊隊中鋒約柯奇雖為上季MVP，不過他的關注度卻不如柯瑞、杜蘭特等人來得高。 美聯社

金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）延續上季MVP身手，本季表現仍舊不俗，金塊隊主帥馬龍（Michael Malone）近日也為子弟兵打抱不平，直言他身為上屆MVP，卻沒有獲得相對該有的關注度，甚至語出驚人表示約柯奇「不夠性感」。

馬龍先是大讚約柯奇：「當你翻開字典查詢穩定性（consistency）這個單字時，上面應該要有Nikola的照片。你看在實施『泡泡聯盟』的賽季、上一季，接著來到今年，穆雷（Jamal Murray）、波特（Michael Porter Jr.）、多齊爾（P.J. Dozier）進入傷兵名單……這樣看來，約柯奇本季的所作所為看起來就變得更加不可思議了。」

約柯奇本季場均可攻下25.5分、14籃板、7助攻，與上季的26.4分、10.8籃板、8.3助攻相去不遠，但卻鮮少被媒體提及有望衛冕MVP，焦點幾乎都放在勇士隊柯瑞（Stephen Curry）、籃網隊杜蘭特（Kevin Durant）、公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和「詹皇」詹姆斯（LeBron James）身上。馬龍對此打抱不平地說：「以關注度而言，我認為他是最不受尊重的衛冕MVP之一。」

馬龍甚至語出驚人表示約柯奇「不夠性感」，但仍讚頌他的「曖曖內含光」:「他不是那種每天在別人頭上灌籃以登上《世界體育中心》的球員，他也不會連續蓋別人3個火鍋。我們可以更加注意他的傳球、籃球智商和解讀比賽的能力，就像注意他每晚的得分、籃板與組織站位一樣。終於，我開始聽到他在防守上或得更多讚許，而這對他來說是當之無愧的。」

約柯奇對此則回應，不管別人尊不尊重他，他都接受，而針對教練馬龍認為他「不性感」，他也坦白地表示：「我喜歡，他沒有說謊。」

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