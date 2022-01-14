NBA／偶像變宿敵！ 柯瑞仍珍藏大二時詹皇送他的球衣

湖人老大哥詹姆斯（LeBron Jame）與勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry），是目前NBA中叱吒風雲的兩大巨星。而柯瑞也把擁有19年打球生涯的詹姆斯視為學習目標，並且在近日GQ訪談中透露，還留著詹皇效力騎士時送給他的親筆簽名球衣，並把它掛在牆上，隨時激勵自己。

這件球衣的來源，要回溯至柯瑞還是大學生的時候，「我大學二年級時，詹姆斯來看我比賽，還送給我他親筆簽名的騎士球衣。我把球衣掛在位於夏洛特父母的家，至今仍保存得完好無缺。」

他也補充道，「詹姆斯還有傳訊息給我，認為我會是北卡羅萊納州未來籃球之星，我猜就像大家所說的，只要持續努力，總有一天偶像也能變成對手。」

可想而知，若柯瑞之後將這件球衣拍賣至網路，肯定會掀起一波搶購風潮。但這這件球衣對柯瑞來說應該是無價之寶，畢竟存有他與詹姆斯滿滿的回憶。