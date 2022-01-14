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NBA／回應莫蘭特「尊重說」是空談 柯瑞 ：季後賽才是戰場

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞(右)認為灰熊莫蘭特(左)的「尊重說」喊得太早，能在季後賽贏球才算證明自己。 美聯社
柯瑞(右)認為灰熊莫蘭特(左)的「尊重說」喊得太早，能在季後賽贏球才算證明自己。 美聯社

灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）近期手感火燙，今天擊敗灰狼後率隊勇奪11連勝，日前於擊敗勇士後，莫蘭特就表示，「現在灰熊總算得到尊重了」。不過勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）則勸他不要太早下定論，因為「季後賽才是真正戰場」。

本季殺出重圍的灰熊，今天擊敗灰狼後延續隊史最長的11連勝，在最近25場比賽中豪取21勝，戰績提升到30勝14敗，成為聯盟第3支拿到30勝的球隊，排名西區第3。這波連勝不僅擊敗了聯盟排名前兩名的太陽與勇士，還擊敗冠軍熱門的籃網與湖人，值得一提的是灰熊可是本季唯一兩度擊退灣區大軍的球隊，當時莫蘭特也說，「我敢保證，我們現在已經得到尊重了。」

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也表示認同，並認為灰熊確實是近年聯盟最好的隊伍之一：至於湯普森被問到灰熊的表現是否讓他想起過去的勇士時，他說：「他們確實是好球隊，甚至是西區最難纏，但我們球隊獨一無二，而且不斷改變比賽方式。」

不過柯瑞似乎與自家教練與隊友持有不同的看法，他直言表示現在下定論還太早，應等到季後賽見真章，「現在無論說甚麼都只是空談，各支球隊都必須在季後賽證明自己，包括灰熊與莫蘭特，畢竟現在討論勝負還太早，等到大局已定再在來講。」

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