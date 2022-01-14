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NBA／詹皇明星賽衝破438萬票 KD與柯瑞仍是東西區人氣王

中央社 / 紐約13日綜合外電報導
全明星賽票選詹姆斯衝破438萬進逼，但柯瑞仍以446萬票高居聯盟人氣王。 路透社
全明星賽票選詹姆斯衝破438萬進逼，但柯瑞仍以446萬票高居聯盟人氣王。 路透社

NBA今天公布明星賽第二階段計票結果，詹姆斯得票衝高，但東、西區得票最多的，仍分別是杜蘭特、柯瑞

兩度獲選年度最有價值球員（MVP）、3次率金州勇士拿下總冠軍的柯瑞（Stephen Curry）上個月投進他生涯第2974個三分球後打破記錄，成為NBA投進最多三分球的球員。這次明星賽票選，柯瑞已獲446萬3426票，在西區後場領先，同時也是目前全聯盟得票最高者。

4次獲選年度MVP、手握4枚冠軍戒指的詹姆斯（LeBron Jame）得票數追了上來，目前獲得438萬6392票，在全聯盟得票排名第2、僅次於柯瑞，在西區前場排名第1。

目前NBA的得分王、2014年的年度MVP，且曾與柯瑞並肩作戰、兩度助勇士奪得總冠軍的杜蘭特（Kevin Durant），目前得票數在東區暫居領先，他已獲408萬8334票。

第71屆NBA明星賽，將於2月20日在克里夫蘭進行。明星賽先發球員由票選決定，計分上球迷投票佔50%，球員、媒體各占25%。

最終東、西區得票數最高的球員將擔任隊長，並自候選名單中挑選球員組隊。

東、西區後場球員中，亞特蘭大老鷹的楊恩（TraeYoung）、曼菲斯灰熊的莫蘭特（Ja Morant）得票數暫居第2。

莫蘭特得票數163萬3313票超越獲得141萬605票的唐西奇（Luka Doncic），在西區後場球員的得票數排名，從第3上升到第2，僅落後柯瑞。

西區前場球員的得票數僅次於詹姆斯的是已獲301萬6380票的約柯奇（Nikola Jokic），維金斯（AndrewWiggins）則以182萬9733票排在第3。

東區前場球員的得票數上，排在杜蘭特之後的，依序是獲380萬8458票的密爾瓦基公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、已拿下235萬7404票的費城76人安比德（Joel Embiid）。

東區後場球員目前得票最高的，是已獲得297萬3854票的芝加哥公牛德羅展（DeMar DeRozan），排在第2的是獲159萬6301票的楊恩，第3的則是獲得144萬2571票的公牛拉文（Zach LaVine）。

柯瑞 NBA

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