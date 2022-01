NBA／詹皇明星賽衝破438萬票 KD與柯瑞仍是東西區人氣王

NBA今天公布明星賽第二階段計票結果,詹姆斯得票衝高,但東、西區得票最多的,仍分別是杜蘭特、柯瑞。

兩度獲選年度最有價值球員(MVP)、3次率金州勇士拿下總冠軍的柯瑞(Stephen Curry)上個月投進他生涯第2974個三分球後打破記錄,成為NBA投進最多三分球的球員。這次明星賽票選,柯瑞已獲446萬3426票,在西區後場領先,同時也是目前全聯盟得票最高者。

4次獲選年度MVP、手握4枚冠軍戒指的詹姆斯(LeBron Jame)得票數追了上來,目前獲得438萬6392票,在全聯盟得票排名第2、僅次於柯瑞,在西區前場排名第1。

目前NBA的得分王、2014年的年度MVP,且曾與柯瑞並肩作戰、兩度助勇士奪得總冠軍的杜蘭特(Kevin Durant),目前得票數在東區暫居領先,他已獲408萬8334票。

第71屆NBA明星賽,將於2月20日在克里夫蘭進行。明星賽先發球員由票選決定,計分上球迷投票佔50%,球員、媒體各占25%。

最終東、西區得票數最高的球員將擔任隊長,並自候選名單中挑選球員組隊。

東、西區後場球員中,亞特蘭大老鷹的楊恩(TraeYoung)、曼菲斯灰熊的莫蘭特(Ja Morant)得票數暫居第2。

莫蘭特得票數163萬3313票超越獲得141萬605票的唐西奇(Luka Doncic),在西區後場球員的得票數排名,從第3上升到第2,僅落後柯瑞。

西區前場球員的得票數僅次於詹姆斯的是已獲301萬6380票的約柯奇(Nikola Jokic),維金斯(AndrewWiggins)則以182萬9733票排在第3。

東區前場球員的得票數上,排在杜蘭特之後的,依序是獲380萬8458票的密爾瓦基公鹿安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、已拿下235萬7404票的費城76人安比德(Joel Embiid)。

東區後場球員目前得票最高的,是已獲得297萬3854票的芝加哥公牛德羅展(DeMar DeRozan),排在第2的是獲159萬6301票的楊恩,第3的則是獲得144萬2571票的公牛拉文(Zach LaVine)。

