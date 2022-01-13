快訊

立陶宛近6成民意不支持目前對中政策 外長：從沒變過

確診聯邦銀行員足跡又多3處 竹縣路易莎、麵包店急清消

NBA／只要籃網願意付罰金 厄文就能在主場出賽

聯合新聞網 / 綜合報導
只要籃網願意幫厄文付罰金，有望在主場看到厄文。 美聯社
只要籃網願意幫厄文付罰金，有望在主場看到厄文。 美聯社

籃網在面臨多處傷患與球員隔離缺陣情況下，趕緊喚回因拒打疫苗不得參賽的厄文（Kyrie Irving），讓他至少能打客場比賽，填補人手不足的空缺。不過若想讓厄文「兼職」狀況解套，美媒幫籃網想解方，只要球團願意幫厄文支付罰款，即便沒打疫苗還是可以在主場出賽。

依據前任紐約市長白思豪所發出的行政命令，依規定未打疫苗者，參與室內運動、娛樂活動時，首次違規將給予口頭警告，第二次將罰款1000美元(約2.7萬新台幣)，第三次罰2000美元(約5.5萬新台幣)，違反第四次起則每次都罰5000美元(約13.8萬新台幣)。

厄文本季回歸客場2戰，都繳出不凡身手，今日三巨頭合體也痛宰東區第一的公牛。對於回歸後的表現，教頭奈許（Steve Nash）與隊友們紛紛盛讚，並表明他是隊上不可或缺的一員。敵隊總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）也對厄文讚不絕口，並稱他是史上技巧最佳的控球後衛。

如果籃網願意支付厄文主場打球的罰金，勢必能在舒緩一些人力不足的問題。況且杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）和厄文，組成的籃網「三巨頭」，合體出賽時戰績為13勝3敗，勝率高達81.3%。

目前籃網還剩下20場主場，若厄文不輪休全程出賽，需支付的總罰金為88000美元，以NBA球隊薪資第二高的籃網來看，這金額根本不痛不癢綽綽有餘，就看球隊願不願意付而已。

疫苗 薪資 白思豪 紐約

相關新聞

NBA／衛少手感冰冷遭嘲諷 詹姆斯：有機會只是沒投進

在今天作客國王的第四節，一度落後到10分的湖人打出一波8比0攻勢，追到僅有2分差，隨後福克斯（De'Aaron Fox）跳投得手，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）搶投三分落空，接著梅

NBA／籃網三巨頭合體威力驚人 哈登：就是這麼出色

籃網在作客芝加哥的下半場完全展現三巨頭領軍的恐怖威力，三、四節狂飆76分，直接轟垮公牛防線。籃網全場砍進138分，寫下球隊賽季新高，同時也是公牛本季單場失分最多的一場，可謂報了先前兩度交手皆吞敗的仇。

NBA／只要籃網願意付罰金 厄文就能在主場出賽

籃網在面臨多處傷患與球員隔離缺陣情況下，趕緊喚回因拒打疫苗不得參賽的厄文（Kyrie Irving），讓他至少能打客場比賽，填補人手不足的空缺。不過若想讓厄文「兼職」狀況解套，美媒幫籃網想解方，只要球

NBA／葛蘭德、莫布里少年當家 紀錄比肩詹姆斯

在谷底徘徊3年之久的騎士，今天賽季可說是打出新氣象，特別是三年級生葛蘭德（Darius Garland）和新秀莫布里（Evan Mobley）的出色發揮，儼然已成球隊展望未來的重要核心。 今天在

NBA／今日戰績表 詹姆斯空砍34分湖人又輸國王

NBA今日戰績表 塞爾蒂克 119:100 溜馬 黃蜂 109:98 76人 魔術 106:112 巫師 熱火 115:91 老鷹 獨行俠 85:108 尼克 火箭 128:124 馬刺

NBA／ 布克槓上暴龍吉祥物 雙方換大頭照互相嘲諷

太陽昨日靠著布克（Devin Booker）與保羅（Chris Paul），在關鍵時挺身而出，最終以99比95險勝暴龍。不過在決勝節發生一則小插曲，因布克不滿暴龍吉祥物干擾罰球，要求它離開球場邊。此事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。