NBA／只要籃網願意付罰金 厄文就能在主場出賽

籃網在面臨多處傷患與球員隔離缺陣情況下，趕緊喚回因拒打疫苗不得參賽的厄文（Kyrie Irving），讓他至少能打客場比賽，填補人手不足的空缺。不過若想讓厄文「兼職」狀況解套，美媒幫籃網想解方，只要球團願意幫厄文支付罰款，即便沒打疫苗還是可以在主場出賽。

依據前任紐約市長白思豪所發出的行政命令，依規定未打疫苗者，參與室內運動、娛樂活動時，首次違規將給予口頭警告，第二次將罰款1000美元(約2.7萬新台幣)，第三次罰2000美元(約5.5萬新台幣)，違反第四次起則每次都罰5000美元(約13.8萬新台幣)。

厄文本季回歸客場2戰，都繳出不凡身手，今日三巨頭合體也痛宰東區第一的公牛。對於回歸後的表現，教頭奈許（Steve Nash）與隊友們紛紛盛讚，並表明他是隊上不可或缺的一員。敵隊總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）也對厄文讚不絕口，並稱他是史上技巧最佳的控球後衛。

如果籃網願意支付厄文主場打球的罰金，勢必能在舒緩一些人力不足的問題。況且杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）和厄文，組成的籃網「三巨頭」，合體出賽時戰績為13勝3敗，勝率高達81.3%。

目前籃網還剩下20場主場，若厄文不輪休全程出賽，需支付的總罰金為88000美元，以NBA球隊薪資第二高的籃網來看，這金額根本不痛不癢綽綽有餘，就看球隊願不願意付而已。