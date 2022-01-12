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T1／為翻帽行為道歉 賈西亞買60頂帽子送球迷

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台鋼獵鷹團隊不受聯盟判定影響，全力支持賈西亞。圖／台鋼獵鷹提供
台鋼獵鷹團隊不受聯盟判定影響，全力支持賈西亞。圖／台鋼獵鷹提供

T1聯盟9日發生衝突，台南台鋼獵鷹洋將賈西亞第三節和坐在觀眾席的高熊全家海神執行長李偉誠發生口角衝突，當下賈西亞因翻帽動作被叛技術犯規一次，連帶前面違反運動道德犯規造成兩次技術性犯規需離開球場；獵鷹球團今天宣布，賈西亞為不妥動作致歉，為此將自掏腰包購改200張門票回饋給在地學生，另購買60頂帽子給提早進場的球迷。

獵鷹球團表示，因當下處理程序有疑慮，有提出申訴請聯盟協助裁決，今天聯盟判定出爐，雙方「各打五十大板」，各罰2萬5千元，而球團9日事發後就有進行內部討論。

獵鷹球團提到，賈西亞「翻帽」行為實屬不妥，團隊溝通後，賈西亞為負責，將購買200張門票回饋給在地學生，並且對支持他的球迷、隊友們致歉，另外也希望團隊引以為戒，此行為不再出現。

今天收穫聯盟判定的獵鷹將等待其餘申訴回覆，但團隊不會因此有影響，球團也非常支持賈西亞。獵鷹最近一次主場周是29日和30日，平時就常和球迷互動的賈西亞也將準備60頂帽子，提供提早進場的球迷，呼籲這兩日球迷進場觀戰。

台鋼獵鷹團隊不受聯盟判定影響，全力支持賈西亞。圖／台鋼獵鷹提供
台鋼獵鷹團隊不受聯盟判定影響，全力支持賈西亞。圖／台鋼獵鷹提供

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