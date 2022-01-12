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台中太陽光電球場啟用 風雨無阻還能供電

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台中市公園內首座太陽光電球場「三和公園光電籃球場」今天正式啟用。圖／台中市政府運動局提供
台中市公園內首座太陽光電球場「三和公園光電籃球場」今天正式啟用。圖／台中市政府運動局提供

台中市公園內首座太陽光電球場「三和公園光電籃球場」，經過將近一年建設，去年底正式完工，今天舉辦啟用典禮，台中市長盧秀燕除感謝各方努力，讓台中多了運動新據點、提升市民運動力。

三和公園光電籃球場位於台中大雅區，由台中市政府運動局推動，建設局提供光電廠商場地，去年1月26日開工，12月31日完成，並在今日宣布啟用。盧秀燕表示，台中致力推動「酷運動、酷城市」，特別規劃興設風雨球場，三和公園光電籃球場是第一座完工啟用，球場功能多元，不僅遮陽避雨、增加市民使用效益，還能綠能發電、節能減碳等，發電所得部分回饋市庫，讓市府能持續推動更多建設。

新農電有限公司投資三和公園光電籃球場約2700萬元，未來球場每年發電量約33萬6600度、減碳量可達1713公噸，約可供93.5戶一般家庭一年使用電量；且球場功能多元，不僅遮陽避雨、增加市民使用效益，還能綠能發電、節能減碳等，發電所得部分回饋市庫，讓市府能持續推動更多建設，讓市民有更好生活。

大雅區三和公園籃球場去年1月26日開工，12月31日完成，並在今日宣布啟用。台中市政府運動局特別感謝各單位，促使球場落成，響應推動綠能政策，共同營造優質友善社區運動環境。

台中市公園內首座太陽光電球場「三和公園光電籃球場」今天正式啟用。圖／台中市政府運動局提供
台中市公園內首座太陽光電球場「三和公園光電籃球場」今天正式啟用。圖／台中市政府運動局提供
台中市公園內首座太陽光電球場「三和公園光電籃球場」今天正式啟用，台中市市長盧秀燕（右一）、台中市政府運動局長李昱叡（右二）都出席。圖／台中市政府運動局提供
台中市公園內首座太陽光電球場「三和公園光電籃球場」今天正式啟用，台中市市長盧秀燕（右一）、台中市政府運動局長李昱叡（右二）都出席。圖／台中市政府運動局提供

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