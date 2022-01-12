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NBA／布克和保羅聯手逆轉 太陽終結暴龍6連勝

中央社 / 多倫多11日綜合外電報導
Chris Paul。 路透社
Chris Paul。 路透社

美國職籃NBA鳳凰城太陽今天作客多倫多暴龍布克（DevinBooker）在比賽最後1分2秒跳投得分，後來在比賽剩6.5秒時罰進2球，共獲得16分，終場以99比95終止暴龍的連6勝。

太陽的克勞德（Jae Crowder）繳出全隊最高19分，艾頓（Deandre Ayton）拿下16分，保羅（Chris Paul）有15分、12助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）挹注12分。

暴龍前鋒阿努諾比（OG Anunoby）攻下25分，西雅坎（Pascal Siakam）拿22分，范佛利特（FredVanVleet）得21分，替補的布謝（Chris Boucher）貢獻13分和16籃板。

多倫多第4節取得2分領先優勢，阿休瓦（PreciousAchiuwa）在比賽剩9分1秒時反手上籃得分，差距拉開到6分。

太陽也不甘示弱，艾頓在7分2秒灌籃得分，把比數追成81比81平手。布里吉斯在5分19秒投進三分球，讓太陽取得4分領先；艾頓再勾射投進，差距拉大到6分領先。

但暴龍接下來連拿8分，靠阿努諾的2罰球在1分41秒領先1分。布克跳投得分又助太陽要回領先，接著保羅在32.5秒也跳投得分；阿努諾比則在14.1秒上籃得分，縮小暴龍落後差距。

布克隨後再2罰俱中，將領先拉開到3分；保羅在關鍵時刻也跳投進分，太陽終場贏球，近5戰得4勝。

暴龍 布克 保羅

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