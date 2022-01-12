NBA／勇士湯普森直言上場時間是挑戰 讚灰熊很難纏
金州勇士在今天作客曼菲斯灰熊主場的比賽中，雖然主控柯瑞（Stephen Curry）拿下27分、10籃板、10助攻大三元，但球隊仍是以8分差距吞下近4場以來的第3敗，而浪花兄弟另一名成員湯普森（Klay Thompson）則是在復出第二戰出賽20分鐘拿下14分，賽後他也直言目前出賽時間限制對於他來說就是最大挑戰，直言希望每場比賽能打至少35分鐘。
湯普森在前一場與騎士之戰復出後攻下17分，今天面對灰熊也有14分、3籃板、3助攻演出，而這兩場比賽他都僅出賽20分鐘，在球隊輸球後他就直言，上場時間限制是他目前最大的挑戰，「我是一個充滿競爭性的球員，我想要能上場35分鐘，但過去兩年的傷病狀況，迫使我不得不放棄這樣的想法，並接受現在的狀態。」
對於勇士今天不敵年輕的灰熊，且雙方間的勝差也逐漸被拉進時，湯普森也被問到這支灰熊是否讓他想起過去的勇士時，他則說：「他們確實是支好球隊，成績反應了這點，但我不知道，我們球隊是獨一無二的，而且我們不斷在改變比賽的方式。他們是支好球隊，甚至可以說是西區最難纏。」
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